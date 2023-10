¿Podría ir a la cárcel? Músico dice que Danna Paola "deformó" el Himno Mexicano: "Violó la ley"

La noche del pasado 30 de septiembre, Danna Paola fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Jermell Charlo, donde el mexicano tuvo el triunfo.

Como ya es usual en redes sociales, se suele criticar o alabar la interpretación de nuestro Himno en diferentes eventos deportivos y este año no fue la acepción.

Músico explica la interpretación del Himno Nacional Mexicano de Danna Paola

La tiktoker @Aleeydea (llamada Alejandra) compartió un video donde explica por qué Danna Paola interpretó al el himno, segmento que fue retomado por el músico Iván Cano Capetillo, quien explica a la perfección lo que ocurrió.

“Alejandra tiene total razón cuando dice que el Himno Nacional debe cantarse de manera marcial (...) es un compás de dos cuartos que está hecho para resaltar el primer tiempo; por lo que tiene total razón cuando dice que Danna Paola deformó el Himno Nacional y por lo tanto violó el artículo 39, título quinto, de la ley de la bandera, el escudo y el Himno Nacional”, explicó.

¿Danna Paola infringió la ley al cantar el Himno Nacional en la pelea del Canelo?

Iván Cano Capetillo destaca que Alejandra olvidó mencionar un aspecto muy importante de la interpretación de Danna Paola: no mencionó la tonalidad de la obra.

“La tonalidad de la obra está en do mayor y Danna Paola lo cantó el sol sostenido mayor, y Alejandra también, yo creo que fue por ella que lo cantó así, entonces, ¿ambas violaron la ley?”, finalizó.



Los comentarios no se hicieron esperar y hubo algunos internautas que defendieron el punto del músico, mientras que otros sostienen que la intérprete de ‘Oye Pablo’ lo hizo perfecto.

“Vi el video y noté que Alejandra también lo cantaba diferente, no sé de música y no supe identificar la diferencia. Gracias por explicarlo”, “El Himno se debe cantar como lo hizo Alex Lora, aunque no tengas buena voz, cántalo fuerte y con el corazón”; “Danna Paola lo cantó bien y con respeto”, “Creo que a mi Danna le ganó la emoción, se ve que lo cantó con sentimiento y orgullo, pero sí deformó el tono”, “El de Danna Paola fue muy parecido a como yo lo cantaba en la escuela, menos las notas altas” y “Estas reflexiones nos hacen darnos cuenta de nuestro nulo conocimiento musical”, fueron algunos de los textos que recibió el músico.

¿Qué te pareció la interpretación de Danna Paola en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez?