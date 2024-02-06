TikTok ya no dejará usar las canciones de Danna Paola: ella lo anuncia a sus fans y esta es la razón

Tras haber lanzado hace unos días la versión bachata de su nuevo sencillo 'Aún te quiero' en TikTok, Danna Paola sorprendió a sus fans con una mala noticia que dio a conocer a través de un video en su cuenta oficial en dicha plataforma (@dannapaola).

¿Cómo fue el video en el que Danna Paola dio a conocer la noticia de que sus canciones ya no estarán en TikTok?

En el clip, de 15 segundos de duración, Danna Paola aparece cantando y bailando la versión bachata de 'Aún te quiero' en pantalón de mezclilla y playera, en lo que parece ser una terraza, mientras se lee por encima de ella: "quitaron mis canciones de TikTok".



En menos de 24 horas, tiene ya 1.4 millones de reproducciones, casi 200 mil 'Me gusta' y miles de comentarios.

El video fue posteado este 5 de febrero, luego de algunos días en que su productora musical Universal Music rompiera relaciones con la red social TikTok, al no querer renovar su contrato por varias razones.

¿Cómo reaccionaron los fans de Danna Paola al anuncio de que ya no podrán usar su música en TikTok?

Muchos de los seguidores de la cantante, quienes no estaban enterados de las negociaciones fallidas de Universal Music con la plataforma TikTok, reaccionaron sorprendidos ante la noticia y de inmediato se pusieron a preguntar y buscar respuestas a lo sucedido.

Por supuesto, los admiradores expresaron su descontento ante esto que está sucediendo.

"Noooo, tus canciones nooo", "Resolviste", "¿Qué harás respecto a este tema? Porque como artistas deben tener voz", "Habrá negociación, dudo mucho que los artistas estén felices con lo sucedido", "Tus canciones llegaron en el momento indicado para mí. Te adoro por recordarme quién era yo", "No lo puedo creer", "TikTok quitando tu música y aparece en bachata", "Nos van a silenciar a todos", "Ay, no, la de 'Éxtasis' no", "Ni 'Mundo de caramelo' se nos salvó, bebé", "Sácala en Spotify", escribieron algunos.



Varios no perdieron oportunidad de pedirle que sacara un nuevo álbum y expresarle su amor incondicional ante este 'bache' por el que pasa ella y otros famosos artistas.

¿Qué pasó entre TikTok y Universal Music Group?

La semana pasada, específicamente el 31 de enero de 2024, llegó a su fin el contrato que tenían la disquera Universal Music Group y la plataforma china TikTok, "sin posibilidad de renovación".

El gigante de la música asegura que presionó a TikTok para una nueva negociación sobre tres temas que les preocupan: la compensación adecuada para sus artistas, la protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA (Inteligencia Artificial) y seguridad en línea para los usuarios de TikTok (dado que la mayor parte de su éxito se basa en el uso de música, según UMG).

Universal Music Group reveló que TikTok propuso pagar a sus artistas y compositores una tarifa que es tan sólo una fracción de lo que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares, lo cual no le pareció, sobre todo por su enorme y creciente base de usuarios. Tampoco le parece que TikTok se esté llenando de grabaciones generadas por IA y "no se esfuerce por lidiar con las grandes cantidades de contenido que infringen la música de los artistas".

Además, acusó a TikTok de reaccionar con indiferencia e intentar después intimidarlos (eliminando selectivamente la música de algunos de sus artistas en desarrollo, mientras se mantienen en la plataforma estrellas globales que impulsan la audiencia) para aceptar un acuerdo de menor valor que el anterior.

Por su parte, TikTok negó tajantemente las acusaciones y lamentó que Universal Music "haya puesto por delante su avaricia, por encima de los intereses de los artistas y compositores".

¿Qué artistas ya no estarán disponibles en TikTok, además de Danna Paola?

Por supuesto, a consecuencia de esta ruptura, las canciones de los artistas que están en el catálogo de la UMG ya han dejado de estar disponibles para los usuarios de TikTok, tanto para los videos que crean como los que consumen.

