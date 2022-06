Critican a Danna Paola por no usar monedas porque “huelen feo”: sus fans no la dejaron sola

Danna Paola es la primera mexicana en ser nombrada embajadora de la marca de lujo Fendi y por eso se ha convertido en una de las celebridades latinas más influyentes en el mundo de la moda.

A raíz del estatus que ha ganado ‘Vogue’ la invitó a protagonizar la sección ‘¿Qué hay en mi bolso?’ con el fin de que mostrara las pertenencias que carga en su cartera.

Sin embargo, una peculiar confesión sobre las monedas estalló en una polémica viral:

“Cartera, como decimos aquí en México; en realidad es un tarjetero, porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, mencionó la cantante y actriz de 26 años.

Danna Paola recibió críticas por sus comentarios sobre las monedas y sus fans la defendieron

Tras viralizarse la entrevista, varios internautas no tomaron a bien los comentarios de la novia de Alex Hoyer, pues la tacharon de “clasista” y “poco humilde”, porque prefiere pagar con tarjeta ya que no le gusta el efectivo.



En respuesta a los 'haters' (término usado para aquellas personas que escriben mensajes de odio, críticas o difamación en redes sociales), los seguidores de Danna Paola tomaron sus cuentas de Twitter para defenderla.

Y es que hasta se sintieron identificados con el repudio de la famosa por el olor de las monedas:



Y aunque la cantante y actriz no se ha pronunciado respecto a la polémica generada por sus comentarios, sus fanáticos sí lo hicieron:



Incluso denunciaron el amarillismo en algunos medios, los cuales sacaron de contexto las palabras de Danna Paola:

La confesión de Danna Paola sobre las monedas generó memes en Internet

Además de las críticas, la polémica de la estrella provocó la creación de memes para burlarse de la situación.

Uno de ellos fue esta inocente broma de una usuaria de Twitter que comentó una desventaja de no portar monedas:



Mientras que este otro hizo un divertido montaje parodiando la reacción de Danna si se le ofreciera monedas después de hacer una compra:



Finalmente alguien sugirió irónicamente que no es falta de humildad, sino no parte de un reto llamado ‘no monedas challenge’:

Los esenciales de Danna Paola en su bolso (a parte de las tarjetas que suplen al efectivo)

Aun cuando la artista mexicana no cuenta con monedas en su bolso, en la entrevista para ‘Vogue’ Danna explicó qué cosas sí carga consigo a todos lados: gafas para el sol, protector solar, audífonos, gel antibacterial, kit de maquillaje y peinado, así como una libreta para plasmar sus ideas y dulces.

De hecho las golosinas podrían considerarse un ‘must’, o imprescindible, en su bolsa:

“Dulces, caramelos, de todo tipo. Soy una persona que ama el dulce y a veces hay días que me apetece dulces con chilito o mangos con chile me encantan o los mangos con chocolate o las paletas”, comentó la celebridad a las cámaras de ‘Vogue’ (2022).