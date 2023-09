¿Harto de que te pregunten por qué no te has casado? Frases de películas para responder con ingenio

‘Jocelyn’, de ‘The Jane Austen Book Club’, es la prueba en la pantalla grande de que no es necesario casarse para ser feliz: “Estar sola no es el fin del mundo. Los mismos años que ustedes llevan casadas, yo he estado felizmente soltera. Es decir, no me molestaría enamorarme, pero todo eso me parece pura ficción”, dice en uno de sus diálogos más famosos.