Reportan OVNIS en Las Vegas y familia capta extraterrestres en su patio: así los describieron

Las historias de avistamientos de ovnis y supuestos encuentros con extraterrestres ha causado revuelo en redes sociales en los últimos años, y la ciudad de Las Vegas no ha sido la excepción.

Resulta que la policía recibió una serie de informes sobre avistamientos OVNIS, justo antes de que una familia local hiciera un reporte sobre un encuentro cercano del tercer tipo en su propia casa.

Denuncian avistamientos OVNIS y familia en Texas dice haber visto extraterrestres en su patio

La noche del pasado 30 de abril, un valiente oficial capturó en video un Objeto Volador No Identificado justo antes de que la línea del 911 se inundara de reportes sobre el avistamiento de seres "alienígenas" en una residencia de Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial.

Aunque pasaron algunos meses antes de que las autoridades decidieran compartir las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales involucrados, finalmente hemos podido echar un vistazo a esos destellos misteriosos en el cielo que tantas personas informaron aquella noche gracias al medio americano Canal 8.

Pero eso no es todo, pues los informes no se limitaron solo a Las Vegas. Personas en California y Utah también afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo. Parece que estos ovnis decIdieron hacer una gira por la costa oeste. Tal vez estén en busca de buenos tacos y hamburguesas cósmicas.

Sin embargo, el reporte más impactante vino de una familia que afirmó haber visto a "siluetas no humanas" en su patio trasero. Según el padre de familia, estas criaturas medían más de 8 pies (2 metros y medio), tenían ojos grandes y bocas enormes.

“Parecen extraterrestres. Tienen ojos grandes. No puedo explicarlo. Tienen la boca grande. Tienen ojos brillantes y no son humanos, son 100 por ciento no humanos”, dijo el padre de familia.

Con el corazón latiendo rápidamente, dos valientes oficiales se dirigieron a la casa para investigar el informe de estos supuestos "alienígenas".

Aunque las autoridades han sido cuidadosas al no revelar lo que ocurrió exactamente en el patio trasero de esa familia, el hecho de que hayan tomado estos informes en serio habla mucho sobre el impacto que los avistamientos han tenido en la cultura popular.

Es así como la ciudad de Las Vegas ha sido testigo de una noche llena de avistamientos de OVNIS y un emocionante encuentro cercano con seres de otro mundo. La viralidad de los videos y los informes sobre extraterrestres ha generado un gran revuelo en los últimos años, y este caso no es una excepción.