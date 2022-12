Canciones de ‘El Chapo’ y Ovidio casi le ganan a Bad Bunny en lo más popular del 2022

Aun cuando no era famoso, un fan creyó en Bad Bunny y hasta foto tiene. Ahora, es uno de los cantantes más exitosos del género urbano, sobre todo del trap y del reggaetón.

A pesar de que en 2022 arrasó en todas las plataformas musicales, sorprende que en las búsquedas de canciones Google de este año en Estados Unidos haya otras dos canciones que casi desplazan al “conejo malo”.

¿Lo sorprendente del caso? Se trata de dos narcocorridos relacionados con el ‘Chapo’ Guzmán: te contamos los detalles.

Canciones sobre “El Chapo” Guzmán casi le ganan a Bad Bunny



Cada año las plataformas digitales suelen hacer un recuento sobre lo más buscado. Por ejemplo, Spotify dio a conocer que Bad Bunny (quien tiene un doble de 40 años) fue el artista más escuchado en 2022, por tercer año consecutivo.

Google Trends hizo lo suyo y anunció lo más buscado del año por país en diferentes temáticas, como noticias, actores, atletas, películas, recetas, entre otros más.

Sorprendió que en Estados Unidos en el rubro “canciones” (búsqueda en español) hubo dos melodías que estuvieron justo por debajo del éxito de Bad Bunny y Bomba Esteréo ‘Ojitos lindos’.



Se trata de ‘Soy el ratón’ del grupo sinaloense Código FN en segundo lugar y ‘JGL’ de la Adictiva y Luis R Conriquez en tercero.

En cuarta y quinta posición se encuentran ‘Otro Atardecer’ de Bad Bunny y The Marías y ‘Me fui de vacaciones’, también del puertorriqueño.

Lo que llama la atención es que las dos canciones de este top que no son del “conejo malo”, son narcocorridos dedicados a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y a su hijo Ovidio.

Las canciones sobre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que casi le ganan a Bad Bunny



‘JGL’ de la Adictiva y Luis R Conrique es un narcocorrido que lleva por nombre las iniciales del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’.

La canción, que tiene más de 45 millones de reproducciones en el Youtube de la Adictiva, ha causado controversia desde que se estrenó. Esto dice un fragmento de su letra:

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido/ La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos / Es el jefe, lo es y lo era/ Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena”

Por otra parte, ‘Soy el ratón’ de Código FN es un narcocorrido dedicado a Ovidio Guzmán, el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán:

“Soy El Ratón/ Soy Ovidio soy Guzman hijo del Chapo/ Es difícil no tenerlo aquí a mi lado/ Y me duele que no esté/ Siempre voy a respetarlo”

Cabe destacar que ambas canciones mencionan entre sus letras al ‘Culiacanazo’, como se le conoce al 17 de octubre de 2019, fecha en la que se llevó a cabo un fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán.

Involucró una ola de violencia en la ciudad de Culiacán, en donde población civil quedó atrapada entre los enfrentamientos de las autoridades y el crimen organizado.

Por estos motivos, entre otros, llama la atención que estos narcocorridos sobre ‘El Chapo’ Guzmán y su hijo Ovidio se encuentren en las canciones más buscadas de 2022, solo por debajo de Bad Bunny.