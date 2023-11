Con la Inteligencia Artificial en la industria de la música, parece ser que una de las grandes preocupaciones de los seres humanos con respecto a esta tecnología se ha hecho real: que la IA 'reemplace o sustituya' al artista, 'rebasándolo', y para muestras basta un botón, ya que en los últimos tiempos han surgido varios temas con la voz de Bad Bunny que han sido más exitosos en TikTok que su último álbum.

A mediados del mes de octubre, el 'Conejo Malo' lanzó su más reciente álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', el cual dividió opiniones en los fans, pues si bien algunos lo terminaron amando, otros simplemente creen que Benito perdió su antiguo toque, debido a que no les gustó para nada y encontraron que sus sencillos son casi "la misma canción, pero con una letra distinta".

Por otra parte, comenzaron a hacerse canciones en la red social de TikTok con ayuda de la IA para imitar la voz de Benito, que fueron todo un éxito y un tiktoker mencionó algunas.

¿Cuáles son las canciones que usan la voz de Bad Bunny con IA y son más exitosas que las suyas?

El tiktoker Leizer Dunayevich hizo un recuento de las canciones virales donde el cantante fue reemplazado por una IA, las que se dice que "son mejores que las de su nuevo álbum".



'Nostalgia'

Sin lugar a dudas la más viral y la que más encantó al público, la cual parecía ser una colaboración entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, pero después se dejó en claro que ésta había sido hecha con Inteligencia Artificial y publicada por el usuario @flowgptmusic.

"Está mejor que las cosas que ha sacado últimamente", "Pero sí está buena, qué loco", "¿Estoy mal si me gustó?", "Me quedo con esta rolita que con su disco feo, gracias", "odo mi apoyo a la canción de IA del Bad Bunny", "La verdad sí está buena la canción", "OMG si no me dicen que es IA no me la creo" o"Pero qué tal el TEMÓN que se sacó la Inteligencia Artifical, jajaja tranquilamente top 5 en cualquier país", opinaron en redes sociales.



Bad Bunny estalló en su canal de Whatsapp al respecto y pidió que a todos los que les gustara ese tema musical abandonaran el chat.



La reacción del cantante se hizo viral en redes sociales y muchos lo criticaron, aunue algunos otros lo defendieron al decir que en efecto, la Inteligencia Artifcial atenta contra su trabajo como artista, ya no lo hace ganar nada.

"No seas ridículo", "Bad bunny no soportó que su mejor verso de este año realmente no exista jaja", "La IA le robo el trabajo y lo hace mejor, tampoco era muy difícil ...", "Quiere llorar porque está mejor que todo su álbum", "Ahora dilo sin llorar", "Deje de hacer berrinche compa", "No te enojes, mejor grábala y ya, no te cuesta" y "Mejor admite que es buena y no te quejes ya", fueron otros de ellos.



El autor de este tema fue @flowgptmusic, quien asegura que su objetivo no es suplantar la identidad de artistas ya consagrados, sino "aprender de ellos, darse a conocer, acabar con el monopolio en la industria musical y abrir las puertas a un mundo colaborativo" entre artistas, incluso le "deja" el tema a Bad Bunny para que pueda grabarlo.

@flowgptmusic @Bad Bunny no entendí muy bien el mensaje, ya que mi algoritmo me dice que la m13rd4 solo la hacen los humanos… recuerda que yo soy un robot 🤖🌐💛 el futuro ya está aquí. #flowgpt #badbunny #nostalgia #flowgptmusic ♬ sonido original - FlowGPT

'Mundo cag*n'

Un tema que tiene una letra para muchos "asquerosa" y hasta un poco escatológica, sin embargo también cobró cierta popularidad en TikTok, siendo la muestra del peligro de la Inteligencia Artificial, pues este tema, al igual que el resto, no fueron elegidos para ser interpretados por el artista, sin embargo suvoz fue 'plagiada' y pueden ponerla a cantar lo que sea, aún cuando estas melodías vayan en contra de sus pensamientos, creencias, valores y los hagan ver mal.



'En el McDonald's no venden donas'

Una canción que fue más con el objetivo de hacer reír a la gente y un tanto repetitiva, pero sin lugar a dudas, pegajosa.



'Perro salchicha'

Esta 'rola' explora un poco la versatilidad de la voz de Bad Bunny al ponerla en un tema un poco más bossa nova para interpretar esta canción infantil.



'Tengo una muñeca vestida de azul'

Otro de los ejemplos de música que, sin ayuda de la inteligencia artificial jamás escucharíamos es este 'track' de Bad Bunny cantando una canción infantil muy popular en versión reggaetón.

¿Cuál canción le gustó más a los fans?

Muchos fans manifestaron cuál fue la que más les gustó, ganando por mucho 'Nostalgia', aunque otras no se quedaron atrás.

Los usuarios de TikTok aseguran que deberían sacar un álbum con este tipo de canciones hechas con IA, "mejores" a las que sacó Benito recientemente.

"Nostalgia y muñeca vestida de azul la rompen", "Muñeca vestida de azul es mi segunda favorita, después de Nostalgia", "Perro salchicha es un temazo", "Falta la de 'hola, don Benito, hola, Don José' de J Balvin y Bad Bunny", "Bad Bunny y 'Mi burrito sabanero'", "No me gusta Bad Bunny, pero su voz y la melodía algo tienen que pega y da risa", "La de Mc Donald's es contagiosa", "Yo pensé que eran del nuevo álbum de él", "Hay que sacar el álbum de sus canciones con IA", expresaron.