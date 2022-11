Joven consigue asistir a concierto de Bad Bunny gracias a Tinder: su historia se hizo viral

Actualmente es común que las personas usen aplicaciones como Tinder para conocer gente nueva y en ocasiones, encontrar pareja. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la desconfianza de los usuarios para usarlas ha crecido con los años, debido a la facilidad de estafar a los demás, así como lo hizo un hombre que fingió ser astronauta y le robo a una mujer 30 mil dólares.

Quien pudo ser víctima de este delito fue una joven, pero para su fortuna no fue así y recibió una grata sorpresa en la red social, que la hizo llegar al concierto de Bad Bunny.

Joven asiste al concierto de Bad Bunny tras revisar Tinder: historia se hace viral

Se trata de Fernanda Ramos, quien en su cuenta de TikTok @feercasstro, compartió la experiencia que tuvo al usar Tinder y de manera inesperada terminó en el concierto de Bad Bunny.

En su historia, la cual acompañó con capturas de pantalla, videos y una narración corta utilizando el texto a voz, reveló que en el mes de septiembre pasado estaba navegando por la app y encontró a un joven llamado Grayson de 25 años, quien en la sección 'Acerca de mí' puso: “Busco una cita para el concierto de Bad Bunny esta noche”.

Esto llamó la atención inmediata de la joven, que logró hacer match con él. Al hablar por mensaje, el joven la invitó de manera formal y pensó que seguramente se trataba de una broma.

Para estar más segura, le pidió alguna prueba de que sí tenía los boletos y al dársela ella emprendió el viaje al Alamodome, el recinto ubicado en San Antonio, Texas, donde se presentaría Bad Bunny en su gira 'El Último Tour del Mundo 2022'.

Al llegar al lugar, Fernanda tenía sus dudas, pero todo cambió cuando le dieron el acceso al concierto y le colocaron una pulsera a la cual tomó foto.

Después, ella comenzó a grabarse brincando y cantando de manera eufórica mientras el 'Conejo Malo' tocaba su canción 'DÁKITI', dando así la máxima demostración de que la invitación fue legítima y todo salió bien.



Su video en TikTok alcanzó más de 1 millón de vistas y hubieron diversos comentarios al respecto. Primero, algunos la felicitaron por haber tenido esta extraña oportunidad de ver al cantante.

Usuarios de TikTok comentaron que la joven se arriesgó demasiado por ver a Bad Bunny

"¿Cómo se siente vivir mi sueño?", "Favorita de Dios sin duda, te tengo envidia de la buena", "El verdadero 'quién pudiera'". "Qué hermoso, ojalá me pasara a mi también", "Hoy conocí la envidia, la historia es de los más rara, pero me encanta que te divertiste" o "Yo también quiero vivir ese sueño, señor pool", fueron algunos puntos de vista.



Por otra parte, otros tantos la criticaron por ponerse en riesgo, pues aunque no le pasó nada, esto pudo terminar en tragedia.

"Ay hermana, lo bueno que no te pasó nada, pero ese anunció tenía todas las 'red flags' de ser peligroso, que bueno que no fue así", "Te expusiste demasiado, tuviste suerte y eso es algo que no todas pueden presumir", "Yo también amo a Bad Bunny, pero quizá no aconsejaría arriesgarse así, que tal si resultaba ser un secuestrador o algo así", y "Todo es risas y diversión, hasta que te pones a pensar en lo mal que hizo por exponerse así", fueron otras ideas.