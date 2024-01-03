Entretenimiento

¿Quién es Xavi? El cantante que lidera Spotify a nivel global por encima de Bad Bunny y Peso Pluma

El joven de tan sólo 19 años ha crecido como la espuma y ya se coloca como una nueva promesa de la música

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Xavi, la nueva promesa de los corridos tumbados, desafió a la muerte antes de alcanzar la fama

El cantante de corridos tumbados Xavi se ha puesto en el ojo de mucha gente al haberse colocado en los últimos días dentro de los primeros lugares de Spotify a nivel global, desbancando a artistas como Bad Bunny y Peso Pluma.

'La diabla' y 'La víctima' son los temas que lo han catapultado al éxito dentro del gusto del público, gracias a su estilo único, el timbre de su voz y el vibrato en sus interpretaciones.

@xaviiiofficial

La Diabla💃✨ #musicamexicana #musicalatina

♬ La Diabla - Xavi

¿Quién es Xavi?

PUBLICIDAD

Joshua Xavier Gutiérrez nació Phoenix, Arizona, en una familia mexicano-estadounidense, de músicos y fue su abuelo quien lo inspiró a experimentar con su voz. El mismo Xavi ha reconocido que él fue quien le enseñó todo lo que sabe, pues al escucharlo cantar "se enamoró" de la música, que comenzó como un pasatiempo y un acto de comunión espiritual para él.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

El cantautor inició su carrera a sus 16 años de edad, despegando como una gran promesa del corrido tumbado, un género variante del regional mexicano que continúa incrementando su popularidad entre el público juvenil.

Xavi ha logrado subir como la espuma gracias a las redes sociales como TikTok.

A los 17 años sufrió un grave accidente que casi lo hace desistir de su carrera musical, pues, después de chocar su auto, estuvo durante semanas en el hospital con diagnósticos poco alentadores, sin embargo, el joven resistió.

"Tuve una estructura facial completamente nueva. El punto es que sentí ganas de rendirme en ese momento. Es una loca historia que cambió mi vida y me hizo ser la persona que soy hoy", narró durante una entrevista en un reconocido podcast.


Natanael Cano fue la inspiración para que él se decidiera a hacer corridos tumbados, pues reconoce que el intérprete abrió el camino para este tipo de música.

@xaviiiofficial

“La Victima”Se estrena el 17 de agosto ojala les guste🫶

♬ original sound - Xavi Oficial🌀

Xavi: La nueva promesa de los corridos tumbados

Tras el lanzamiento de su tema musical 'La Diabla', en noviembre de 2023, se colocó por primera vez en las listas de Billboard.

En los últimos días del 2023, Xavi fue reconocido como uno de los artistas incluidos en la lista de los Billboard Hot 100 en Estados Unidos, gracias a sus canciones revelación 'La diabla' y 'La víctima'. Ambas canciones debutaron en el chart como los números 76 y 91, respectivamente, con 8.9 y 6.9 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

Este éxito puede atribuirse a la plataforma TikTok, ya que 'La diabla' fue usada en más de medio millón de clips, mientras que 'La víctima' musicalizó también más de 70 mil.

Además de este logro, Xavi ha liderado durante los últimos días del 2023 y los primeros del 2024 el 'Top 50: Global' de Spotify, con su canción 'La Diabla', que cuenta con más de 4 millones de reproducciones diarias a nivel mundial. En esta misma lista también se ha colado 'La víctima' con más de 3 millones de reproducciones.

@elmusicboy

Xavi llega al top 1 global en spotify ig:soy.ixoye #xavi #xavioficial #diablaxavi #regionalmexicano #corridostumbados @Xavi Oficial🌀

♬ CARNIVAL (feat. Rich The Kid, Playboi Carti) - ¥$ & Kanye West & Ty Dolla $ign

Con estas cifras ha desbancado a artistas como Bad Bunny y Peso Pluma, con quien se le ha visto recientemente en el estudio de grabación, por el que ya sus seguidores esperan una colaboración con él.

Relacionados:
EntretenimientoMúsicaCorridos Tumbados SpotifyPeso PlumaBad Bunny