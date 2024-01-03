¿Quién es Xavi? El cantante que lidera Spotify a nivel global por encima de Bad Bunny y Peso Pluma

Video Xavi, la nueva promesa de los corridos tumbados, desafió a la muerte antes de alcanzar la fama

El cantante de corridos tumbados Xavi se ha puesto en el ojo de mucha gente al haberse colocado en los últimos días dentro de los primeros lugares de Spotify a nivel global, desbancando a artistas como Bad Bunny y Peso Pluma.

'La diabla' y 'La víctima' son los temas que lo han catapultado al éxito dentro del gusto del público, gracias a su estilo único, el timbre de su voz y el vibrato en sus interpretaciones.

¿Quién es Xavi?

PUBLICIDAD

Joshua Xavier Gutiérrez nació Phoenix, Arizona, en una familia mexicano-estadounidense, de músicos y fue su abuelo quien lo inspiró a experimentar con su voz. El mismo Xavi ha reconocido que él fue quien le enseñó todo lo que sabe, pues al escucharlo cantar "se enamoró" de la música, que comenzó como un pasatiempo y un acto de comunión espiritual para él.

El cantautor inició su carrera a sus 16 años de edad, despegando como una gran promesa del corrido tumbado, un género variante del regional mexicano que continúa incrementando su popularidad entre el público juvenil.

Xavi ha logrado subir como la espuma gracias a las redes sociales como TikTok.

A los 17 años sufrió un grave accidente que casi lo hace desistir de su carrera musical, pues, después de chocar su auto, estuvo durante semanas en el hospital con diagnósticos poco alentadores, sin embargo, el joven resistió.

"Tuve una estructura facial completamente nueva. El punto es que sentí ganas de rendirme en ese momento. Es una loca historia que cambió mi vida y me hizo ser la persona que soy hoy", narró durante una entrevista en un reconocido podcast.



Natanael Cano fue la inspiración para que él se decidiera a hacer corridos tumbados, pues reconoce que el intérprete abrió el camino para este tipo de música.

Xavi: La nueva promesa de los corridos tumbados

Tras el lanzamiento de su tema musical 'La Diabla', en noviembre de 2023, se colocó por primera vez en las listas de Billboard.

En los últimos días del 2023, Xavi fue reconocido como uno de los artistas incluidos en la lista de los Billboard Hot 100 en Estados Unidos, gracias a sus canciones revelación 'La diabla' y 'La víctima'. Ambas canciones debutaron en el chart como los números 76 y 91, respectivamente, con 8.9 y 6.9 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

Este éxito puede atribuirse a la plataforma TikTok, ya que 'La diabla' fue usada en más de medio millón de clips, mientras que 'La víctima' musicalizó también más de 70 mil.

Además de este logro, Xavi ha liderado durante los últimos días del 2023 y los primeros del 2024 el 'Top 50: Global' de Spotify, con su canción 'La Diabla', que cuenta con más de 4 millones de reproducciones diarias a nivel mundial. En esta misma lista también se ha colado 'La víctima' con más de 3 millones de reproducciones.

Con estas cifras ha desbancado a artistas como Bad Bunny y Peso Pluma, con quien se le ha visto recientemente en el estudio de grabación, por el que ya sus seguidores esperan una colaboración con él.