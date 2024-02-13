Cazzu

¿Cazzu era idéntica a Belinda con pelo rubio? Estas fotos levantan polémica

En las imágenes que se han viralizado, la pareja de Christian Nodal tenía 19 años y lucía completamente diferente a su look actual.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Cazzu se arrepintió de hablar bien de Belinda? Su supuesta reacción a su nueva canción 'Cactus'

Belinda y Christian Nodal terminaron su relación amorosa en 2022, pese a que estaban comprometidos y se veían muy enamorados.

A los pocos meses de la separación, el intérprete de 'Botella tras botella’ comenzó una relación amorosa con Cazzu, romance que prosperó al punto que en septiembre de 2023 se convirtieron en papás de una niña, a la que llamaron Inti.

PUBLICIDAD

Aunque ya cada uno siguió su camino, las comparaciones entre Belinda y Cazzu siguen hasta la fecha e, incluso, ahora resurgieron algunas fotografías de cuando la argentina tenía 19 años y era rubia como la ex de su pareja.

¿Cazzu se parecía a Belinda? Viralizan foto de cuando era rubia

Más sobre Cazzu

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos
Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo
1:02

Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo

Univision Famosos
Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños
3 mins

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Univision Famosos
Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento
0:50

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento

Univision Famosos
Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”
2 mins

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
Cazzu intriga con misterioso mensaje en medio de la polémica con Nodal: “Qué decadencia la mía”
2 mins

Cazzu intriga con misterioso mensaje en medio de la polémica con Nodal: “Qué decadencia la mía”

Univision Famosos
Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”
2 mins

Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos

En la imagen, que difundieron varios medios nacionales, como TVyNovelas y Soy Carmín, y cuentas de clubs de fans, se observa a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, completamente irreconocible, pues su look está alejado de la imagen que actualmente presume.

Las fotos de Cazzu como rubia desataron un sinfín de reacciones, pues los usuarios de redes sociales aseguraron que se veía idéntica a Belinda.

Las fotos de Cazzu como rubia desataron un sinfín de reacciones, pues los usuarios de redes sociales aseguraron que se veía idéntica a Belinda.

Estas imágenes fueron compartidas por la cantante en 2018.

La vez que Cazzu habló de Belinda y le mandó mensaje

En marzo de 2023, Cazzu fue cuestionada por las comparaciones con la exnovia de Nodal y en aquella ocasión rompió el silencio, lanzando un mensaje a Belinda.

La cantante, quien fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por medios como Siéntese Quien Pueda, señaló que muchas veces las querían poner a competir por maldad.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia… A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, indicó.

PUBLICIDAD

Cazzu destacó, en aquel momento, que ella respetaba mucho la trayectoria de Belinda y hasta afirmó que le gustaban algunas de sus canciones.

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo a su música le tengo muchísimo respeto, me encantan muchas de sus discografías y la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”, sentenció.

Relacionados:
CazzuChristian NodalBelindaFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD