¿Cazzu era idéntica a Belinda con pelo rubio? Estas fotos levantan polémica

¿Cazzu se arrepintió de hablar bien de Belinda? Su supuesta reacción a su nueva canción 'Cactus'

Belinda y Christian Nodal terminaron su relación amorosa en 2022, pese a que estaban comprometidos y se veían muy enamorados.

A los pocos meses de la separación, el intérprete de 'Botella tras botella’ comenzó una relación amorosa con Cazzu, romance que prosperó al punto que en septiembre de 2023 se convirtieron en papás de una niña, a la que llamaron Inti.

Aunque ya cada uno siguió su camino, las comparaciones entre Belinda y Cazzu siguen hasta la fecha e, incluso, ahora resurgieron algunas fotografías de cuando la argentina tenía 19 años y era rubia como la ex de su pareja.

¿Cazzu se parecía a Belinda? Viralizan foto de cuando era rubia

En la imagen, que difundieron varios medios nacionales, como TVyNovelas y Soy Carmín, y cuentas de clubs de fans, se observa a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, completamente irreconocible, pues su look está alejado de la imagen que actualmente presume.

Las fotos de Cazzu como rubia desataron un sinfín de reacciones, pues los usuarios de redes sociales aseguraron que se veía idéntica a Belinda.

Estas imágenes fueron compartidas por la cantante en 2018.

Nunca cambies, que yo no lo haré. 💔 pic.twitter.com/s4XhKRjAvD — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 28, 2018

La vez que Cazzu habló de Belinda y le mandó mensaje

En marzo de 2023, Cazzu fue cuestionada por las comparaciones con la exnovia de Nodal y en aquella ocasión rompió el silencio, lanzando un mensaje a Belinda.

La cantante, quien fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por medios como Siéntese Quien Pueda, señaló que muchas veces las querían poner a competir por maldad.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia… A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, indicó.

Cazzu destacó, en aquel momento, que ella respetaba mucho la trayectoria de Belinda y hasta afirmó que le gustaban algunas de sus canciones.