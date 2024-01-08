¿Belinda eres tú? Tiktoker latino impacta por su parecido con la cantante: lo llaman su "gemelo perdido"

Video Rihanna, Zac Efron y más famosos con un doble en la vida real: su parecido engaña hasta a sus fans

Belinda es una de las artistas más conocidas de México gracias a su carrera musical y actoral que inició desde su infancia, pero seguramente lo que no sabías es que tiene un doble idéntico a ella, el cual está encantando a TikTok.

Dennys Ramírez

PUBLICIDAD

, el doble latino de Belinda que se viralizó en TikTok

Dennys Ramírez, es un hombre venezolano que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok gracias a sus clips llenos de humor que siempre hacen reír a todos.

Poco a poco se ha vuelto conocido fuera de su país y esto lo hizo acreedor a ganarse el apodo de "Belindo", pues de acuerdo a los internautas es la versión masculina de Belinda, debido a sus rasgos faciales casi idénticos.

En sus publicaciones no faltan aquellos comentarios donde resaltan su gran parecido con la famosa española y es que tanto el color de sus ojos, nariz, boca y la forma de su rostro resultan ser parecidas a pesar de ser de diferentes nacionalidades.

"Belinda, Belinda, ¿eres tú?", "OMG siento que veo a Belinda, pero en su versión masculina", "Belinda si fuera hombre", "Me da un aire a Belinda este muchacho", "Sal de ese cuerpo Belinda", "Te amo Belindo", "Desde hoy te bautizamos como Belindo", "Se parece a Beli", "OMG gemelo de Belinda", "Nunca esperé ver a la versión masculina de Belinda y lo peor es que me gusta" y "Me agrada que no fui el único que pensó que así sería Beli en caso de haber sido hombre", es lo que expresaron.



El tiktoker se dio cuenta de estos señalamientos, aseguró sentirse sorprendido y halagado, pues no había visto su parecido con la intérprete de 'Egoísta'. Además para sorpresa de todos, el pasado 6 de enero hizo un video en respuesta muy original.



Resulta que Dennys "arremedó" a Belinda al hacer lip sync de una entrevista donde expresó que Daniela Luján , la actriz que la reemplazó en la telenovela "Cómplices al rescate", no imponía moda ni la veía como competencia, el cual se hizo tendencia con más de 1.5 millones de vistas.

PUBLICIDAD

Internet quedó convencido que el tiktoker es el doble oficial de Belinda en su versión masculina

Como era de esperarse, el material llegó hasta los fans de Belinda y aseguraron que el tiktoker es un hombre muy atractivo, así como lo es la también modelo, por lo cual dieron su aprobación para que fuera su doble masculino oficial.

"Belinda es guapa hasta en hombre", "No dejó ni a Belinda jaja", "Y la que Belinde", "Confirmo que sí es Belinda en versión masculina", "Pero si es idéntico a Beli", "El gemelo perdido de Belinda ya fue encontrado", "Té eres Belinda, ella es un clon", "Ahora no podré dejarte de ver como Belinda", "No conocía el modo hombre de Belinda jejej", "Se parece más que a la propia Belinda", "OMG el twin de Belinda, qué loco" y "Hasta los mismos gestos de Belinda hace", fueron otros puntos de vista.



Algo que se repitió con frecuencia en la sección de comentarios es que deseaban que Belinda y Dennys se pudieran conocer en el futuro o que incluso, llegaran a formar una relación sentimental, debido a que así habrían "clones de Belinda" en el futuro.

"Imagínense si se casan, los belinditos bebés serían una copia fidedigna de Belinda-Belindo, "Yo solo quiero verlos en una foto juntos", "Cadena de oración para que Belinda sepa quién es este muchacho", "Si tuvieran un hijo los dos ¿como saldrían?", "Necesito que se conozcan en persona", "Sus hijos tendrían la genética perfecta", "¿Se imaginan que se conozcan? me moriría con tanta belleza", o "Hay que compartirle los videos a Belinda", resultaron ser otros.



Hasta ahora Belinda no ha dicho nada sobre el tema de su doble, pero los usuarios esperan en que no tarde en apreciar que tiene un "gemelo perdido" que también es capaz de imitar sus gestos a la perfección.

¿Ya conocías a este hombre a quien ahora lo llaman Belindo? Dinos en los comentarios.