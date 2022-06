El cambio de look de Christian Nodal fue recibido con cientos de memes: otros lo defendieron

Christian Nodal es uno de los cantantes más populares del momento; eso sí, ha estado en la mira tras el polémico rompimiento con Belinda, sus controversiales declaraciones y, por supuesto, su nuevo disco ‘Forajido’.

Durante las últimas semanas, el hombre de 23 años ha usado con mayor frecuencia su Instagram para hacer lives (videos en vivo) y compartir lo que hace en su día a día.

Primero, Nodal dio la primicia de que está montando una tienda y un estudio de tatuajes en la ciudad de Los Ángeles y, posteriormente, de manera sorpresiva, se le vio con un cambio de look radical.

Éste inició con un nuevo tatuaje, el cual cubría el que anteriormente tenía en honor a su ex novia en la parte superior derecha de su frente.

Hasta ahí todo iba bien para el famoso, pues si bien dividió a los fans con su diseño, no pasó mucho tiempo para que volviera a ser el foco de atención, ya que se había tenido el cabello de color rubio.

Además de eso, el originario de Sonora, México adornó su cabellera con pinturas de flores amarillas y rojas.

Pronto su nuevo look comenzó a ser tendencia en redes sociales y los memes inundaron Twitter.

Los memes que crearon por el nuevo look de Christian Nodal

Su actual apariencia hizo que muchos internautas se burlaran de su aspecto y crearan memes que recibieron una gran cantidad de likes.

Todos ellos hicieron alusión a su cabellera rubia y su gran cantidad de tatuajes que ahora porta en el rostro.

Su cara también fue comparada con la de Dewey, un personaje de 'Malcolm el de en medio', que en un capítulo tiene la cara pintada con un plumón.



Y claro, las travesuras de los bebés no pudieron faltar.

¿Por qué Christian Nodal cambió de look?

Nodal confesó en una entrevista con el medio 'El Imparcial' la razón detrás de este look y simplemente contestó que lo hizo porque le gustan los girasoles.

Algunos tuiteros remarcaron que el cantante de regional mexicano pudo haberse inspirado en una pasarela de Dior, donde al parecer el cabello tuvo un papel importante, y es que su similitud es bastante evidente debido a los colores llamativos.



Mientras, otros tantos insinuaron que con este look Nodal se parece a J Balvin, pues, en 2019, el colombiano tenía el cabello idéntico; es deci,r corto, rubio y lleno de figuras de colores, así que lo apodaron "Nodal Balvin".

"Son igualitos, no puedo creerlo", "Alguien dígale a Christian Nodal que se trata de cerrar ciclos, no de volverse loco", "La verdad le quedaba mejor a Balvin este estilo" o "Ahora sí que Nodal se aviente una de reggaeton", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.



Hasta lo compararon con Johnny Depp, dado que en sus años pasados le daba un aire al actor con si vestimentan y barba, a pesar de que hoy su apariencia recuerda más al intérprete de 'Negro'.

Otros defendieron a Christian en redes

El cantante de 'No te contaron mal' recibió fuertes críticas por su aspecto, pero fue defendido por sus seguidores de manera enfática, al comentar que nadie debería ser juzgado por su apariencia.

"Personalmente, jamás me tatuaría como Christian Nodal. Sin embargo, el hecho que él piense o sea diferente a mí no me da el derecho de insultarlo, hacerlo menos y/o burlarme de él.", "Déjenlo en paz, si se quiere hacer mil cambios, es su decisión y su cuerpo", "Al final lo que importa es el talento, así que puede verse como quiera, a mi me encanta", "Admiro que no le importa el qué dirán y las burlas, aunque no debería ser atacado así de feo".