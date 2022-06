¿Belinda respondió al beso de Nodal y Cazzu? Fans creen que usó una canción como indirecta

Belinda y Christian Nodal terminaron oficialmente el 12 de febrero de 2022 y desde entonces el artista regional mexicano, de 23 años, se ha visto muy cercano a la rapera argentina Cazzu, quien es cinco años mayor.

Eso sí, la misma Cazzu se encargó de negar que sea la novia actual de Nodal, según comentó en entrevista para ‘Exa’ (2022).

Sin embargo, una serie de fotos tras bambalinas mostró que ambos cantantes compartieron dos besos en los labios antes de que él subiera al escenario de Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Nodal besó a Cazzu e Internet cree que Belinda reaccionó con una indirecta

Los seguidores de Belinda creen que su nueva canción ‘Las 12’, junto a Ana Mena, es una indirecta para Christian Nodal, porque habla de extrañar a una persona con la que se tuvo una relación amorosa. Además, el coro advierte que esa felicidad no se va a replicar con alguien más.

Dicho rumor que se intensificó cuando la artista subió un TikTok cantando y bailando una parte del coro:

“Tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce, si nadie puede hacerlo como tú y yo. Que nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce”.



Rápidamente la sección de comentarios se llenó de diversas opiniones que no sólo alabaron el nuevo sencillo, igual aplaudieron el coraje de Belinda para salir adelante de la ruptura:

“Esta súper cool que estés más activa en redes y te ves muy feliz”, “Temazo para dedicarle al tóxico”, “‘Las 12’ es la canción perfecta para mandar una indirecta con clase al ex, Beli te luciste”, “Esta sí es una cachetada de guante blanco a Nodal, el saca conversaciones privadas y tú solo haces música” o “Reinota, solo tú puedes sacar una canción perfecta para las rupturas”.

Nodal y Cazzu causan sospechas en Internet por su cercana relación

Paralelamente al trabajo musical de Belinda, Nodal y Cazzu han sido fotografiados por los paparazzi compartiendo muestras de cariño durante la gira Forajido Christian Nodal Tour en varios países, por lo que más de un internauta sospecha que su relación va más allá de la amistad a pesar de que lo nieguen.

Incluso los comparan con personajes de los Simpsons, como si la caricatura de Matt Groening hubiera predicho la relación:



Otros catalogan su beso como uno de los “chismes más jugosos del año”, junto al juicio de Johnny Depp y Amber Heard o la separación de Shakira y Piqué:



De hecho, los internautas señalan que la noticia de Dua Lipa y Aaron Piper saliendo juntos en una discoteca de España quedó relegada por el beso de Nodal y Cazzu:

Y más de uno se quedó “con la boca abierta” al ver al mexicano y a la argentina tan cariñosos: