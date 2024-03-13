Lanzan una Barbie de la reina Camila y el Internet se indigna: exigen una de Lady Di

La fiebre de Barbie continúa. Mattel ha presentado, a lo largo de los años, las muñecas de diversas figuras femeninas importantes del pasado y del presente, causando polémica al revelar la versión de la reina Camila.

Usuarios en redes se molestan con la Barbie de la reina Camila Imagen Getty Images

Mattel presenta muñeca de la Princesa Camila: Conoce todos los detalles

Durante las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la reina Camila posó con su versión de Barbie en el Palacio de Buckingham, Londres, Inglaterra, la cual lleva uno de sus famosos atuendos conformado por un vestido azul, una capa negra y zapatillas, además de cuidar desde su corte de cabello, la forma de su nariz y los accesorios.



La Barbie de la reina Camila se presentó en las redes sociales de la Familia Real, donde colocan a la muñeca en diferentes partes del palacio mientras suena de fondo ‘Dance the Night’ de Dua Lipa, canción que forma parte del soundtrack de la película ‘Barbie’.

Posteriormente, Camila posa junto a la Reina de Bélgica y la Duquesa de Gloucester, además de participar en varias actividades programadas con un grupo de niñas, siendo todo un éxito el evento.

"Me han quitado cincuenta años (...) Todos deberíamos tener una Barbie", bromeó la esposa del rey Carlos III al recibir una muñeca.



Aunque la reina reaccionó emocionada con la Barbie, los internautas no estuvieron muy contentos con el lanzamiento y así lo hicieron saber en sus redes sociales.

Varios usuarios han calificado a la muñeca como ‘ofensiva’, ya que consideran que la reina no representa los valores que Barbie representa, recordando nuevamente la relación extramarital que tuvo hace décadas con el rey Carlos, con quien actualmente está casada.

La cuenta de Instagram ‘I deserve couture’ recopiló algunos de los comentarios que más se mencionaron en redes, mientras que algunos internautas piensan que era mejor lanzar una muñeca de la princesa Diana, a otros les pareció inadecuado que se anunciara justo cuando la gente se está preguntando qué está pasando con Kate Middleton, quien no hecho apariciones públicas desde hace varios semanas.

“¿Es una nueva colección de villanas?”, “¿Dónde está la Barbie de Lady Di?”, “Menciona el nombre de una niña que quisiera la muñeca”, “Es una locura que Mattel hiciera esto durante el drama de Kate Middleton” y “No es alguien que debería ser celebrado”, fueron algunos de los textos.

Mattel presenta Barbie de la reina Camilla e internautas piden una de la princesa Diana Imagen Instagram Mattel

La Reina Camila no es la única integrante de la realiza que tiene una muñeca Barbie

La reina Camila no es la primera integrante de la realiza que tiene su propia Barbie. En abril de 2022, la reina Isabel se convirtió en Barbie para honrar su cumpleaños 96 y el Jubileo de Platino, que celebró sus 70 años en el trono.

La muñeca lleva uno de los looks más icónicos de la fallecida reina: un elegante vestido color marfil y una cinta azul adornada con adornos de orden, además de llevar una tiara.



Aunque Mattel sacó una serie especial de Barbies por el Día Internacional de la Mujer, donde incluyó a las actrices Helen Mirren y Viola Davis, la modelo Japonesa Nicole Fujita, la cantante Shania Twain y la cineasta mexicana Lila Avilés, parece que la muñeca de la reina Camila fue creada únicamente para el evento que se organizó en Londres.