Mujer compra cenicero de 275 dólares y en su lugar recibe una lata de atún

Mujer denuncia que recibió una lata de atún en lugar del exclusivo cenicero Dolce & Gabbana que ordenó en línea

Ordena exclusivo cenicero Dolce & Gabbana y recibe una lata de atún

Las redes sociales además de ser un refugio de entretenimiento para muchos, también se han convertido en una especie herramienta usada para denunciar delitos, fraudes y más.

En esta ocasión, la mujer identificada como Bailey Cormier abrió una cuenta de TikTok exclusivamente para quejarse sobre un fallo en una reciente compra en línea.

“Creé una cuenta de TikTok solo para poder compartir lo que me acaba de pasar, porque estoy más perpleja y confundida que nunca en toda mi vida”, comenzó su relato.



Resulta que la mujer, residente de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, decidió utilizar un cupón de descuento que le llegó por mail y ordenó al minorista de lujo Saks Fifth Avenue un cenicero de la famosa firma de moda italiana.



El artículo que solicitó es descrito como un cenicero azul mediterráneo de Dolce & Gabbana, que, en el sitio web de la tienda en la que lo ordenó, se vende por 275 dólares, aproximadamente 4 mil 697 pesos.

Para su sorpresa, en el paquete, que venía con el estuche y envoltura de la firma, recibió lo que nunca imaginó: una lata de atún.

"Estaba muy, muy, muy emocionada. No necesito oír juicios. Eso es lo que quería, así que eso es lo que elegí. Y es muy bonito. Debería haber sido muy bonito. Esta es la lata de atún más cara que he comprado”, expresó en la grabación que hasta el momento suma millones de reproducciones.

¿Logró la mujer recuperar su exclusivo artículo?

La publicación de la mujer causó tal revuelo en redes sociales que decidió compartir cada detalle de su proceso.

Publicó varias actualizaciones, desde la queja que puso ante la tienda y las respuestas que recibió.

“No sé si reír o llorar. Un saludo a Roger, quien finalmente me ayudó por teléfono", dijo en una de estas.

Finalmente, la mujer reveló que recibió una respuesta favorable pues fue aplicado el reembolso y aunque aún no se veía reflejado el monto en su tarjeta, ya estaba en proceso.