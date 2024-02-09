Timothée Chalamet luchador y Zendaya con ‘santito’ en mano: los momentos más mexicanos del cast de ‘Dune’

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, elenco principal de ‘Dune’, junto al director Denis Villeneuve, pisaron suelo Azteca para dar arranque al recorrido que harán para presentar la segunda parte de la cinta, una de las más esperadas, y en su estancia dejaron ver su lado más mexicano.

Si de algo tiene fama el público mexicano es de la euforia y calidez con la que dan siempre la bienvenida a sus estrellas favoritas y la presencia del cast de ‘Dune’ no fue la excepción.

Hace unos días, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler se dieron cita en un famoso recinto de la Ciudad de México para presentar la cinta, hablar con la prensa de esta y por supuesto convivir con la fanaticada.

Sin embargo, tremenda sorpresa la que se llevaron los asistentes pues los actores se mostraron más que complacidos de estar en suelo mexicano.

“Amo estar aquí, no sabía que tenía fans en México. Creo que también son seguidores de la película y me siento muy agradecido”, dijo Timothée Chalamet.



La estrella del momento regaló a sus fans además varios momentos en los que demostró su amor a México al colocarse en plena alfombra roja una máscara de luchador que le regalaron.

Timothée además se dejó ver durante las entrevistas con diferentes medios de comunicación con una playera de la selección mexicana, mostrando su afición por la selección tricolor a la que dijo seguir de cerca.

“(Conozco a) Rafa Márquez porque jugó para Red Bulls, de Nueva York, y también Ochoa, quien jugó mucho en Francia (AC Ajaccio) ... 'Chicharito'", dijo en una de las entrevistas en la alfombra roja al confesar que le hubiera gustado ser futbolista en caso de no ser actor.

Zendaya posa con su estampita religiosa

La actriz fue otra de las estrellas que recibió el cariño del público que no dejó de corear su nombre y hasta su estampita religiosa le llevaron.

Durante su recorrido por la alfombra roja, Zendaya se detuvo para tomarse fotos y firmar muchos de los artículos que los asistentes llevaban en relación a la cinta; sin embargo, no faltó el creativo que echó a volar su imaginación y convirtió a Tom Holland, novio de la actriz, en un “santo patrono”.

Zendaya posa con su estampita religiosa. Imagen Twitter

Zendaya no dudó en tomar el regaló y soltar una que otra carcajada, además posó con la estampita en mano, imagen que de inmediato se hizo viral.

“Todo saldrá bien si el niño Holland lo permite… Amén”; “¿El Sagrado Corazón de Spider-Man?”; fueron algunos de los comentarios compartidos en las redes sociales en las que fue retomada la imagen.



Austin Butler no se quedó atrás y además de reaccionar a los memes sobre él cuando salió en el programa

iCarly en el que lo acompañan con la frase “¡Arriba la esperanza, abuelita!”, presumió que sabe decir sus frases en español.