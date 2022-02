Elijah Wood es fan de una banda mexicana y hasta les pidió su autógrafo: Internet se sorprendió

Por imposible que parezca los famosos también son fans de otras celebridades y conocerlos, se vuelve algo invaluable para ellos.

Esto fue lo que le pasó a Elijah Wood, el actor reconocido por ser Frodo Bolsón en la saga de las películas 'El Señor de los Anillos'.

El estadounidense que también participó en el filme 'Green Street Hooligans', resultó ser un gran seguidor de Plastilina Mosh, banda mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, la cual nació en 1997 y es conocida por canciones como 'Mr. P-Mosh', 'Let U Know' o 'Pervert Pop Song'.

Así lo reveló Jonaz, uno de los miembros de la agrupación, quien explicó cómo conoció a Elijah Wood en 2004, pero sin saber que él era una estrella del cine.

Jonaz estuvo sorprendido por el entusiasmo de Elijah

"El día que lo conocí me vi como la persona mas pe***** del mundo porque habíamos tocado en Los Ángeles, terminamos de tocar, nos fuimos al camerino y había estas zonas de Meet & Great y dejaban pasar para ver a los músicos y tomarse fotos, me gusta mucho esa onda porque me gusta platicar con la raza", fue lo que dijo para el podcast Silver Music en 2020.



Continuó relatando que a la convivencia llegaron tres personas más, a quienes trató como a cualquiera de sus fans, pero uno de ellos, traía tres discos en la mano y comenzó a platicarle lo mucho que le gustaba la música de Plastilina Mosh.

"Entonces entran tres güerillos, chaparritos y uno de ellos que era el más fan, traía los tres discos, el vato dice '¿me puedes autografiar?' y yo claro compadre. El vato tenía estudiados los discos de una manera ridícula y pensé 'ah cabrón este vato es fan, fan ,fan'".



Procedió relatando que Elijah le pidió una foto y lo invitó a quedarase en la convivencia con él y su compañero Rosso, el otro integrante de la banda, pero al final el actor dio las gracias y se fue.

Segundos después, Jonaz fue abordado por una persona importante en la industria cervecera y el fue quien le reveló que había conocido a la estrella de 'El Señor de los Anillos'.

Al final Jonaz quería una foto con el actor pero ya se había ido

"Estábamos haciendo una gira para una marca de cerveza y llega el chingón de la marca y que dice: '¿Qué se siente?' y le digo que bien chido que lleguen los fancillos, que aprecien lo que haces, que la foto', después me dice: '¿No sabes quién es el morillo güero que se acaba de ir?' y le digo: 'No, ¿Quién es?' a lo que me contesta: 'Elijah Wood' y yo de: '¿Quién es Elijah Wood?'. Me responde que es Frodo de El señor de los anillos. Entonces comenté: 'Es el morro más famoso del mundo hoy, que me regrese la foto'".



El cantante terminó develando que Elijah Wood también es Dj y que en una ocasión fue a Monterrey para tocar y preguntó por ellos, pero desafortunadamente no pudieron verlo.

"Él preguntó por nosotros porque nos quería saludar y no lo pude ver como para decirle 'oye vato ahora tómate una foto conmigo'".

Así reaccionó el internet

Aunque la declaración fue hecha hace más de un año, muchos la desconocían y el video cobró fuerza gracias a que el fragmento de la entrevista llegó a TikTok.

En la sección de comentarios, se pueden leer todo tipo de mensajes, desde aquellos que quedaron sorprendidos por la anécdota, los que no creen en las palabras de Jonaz y también, a los que les agradó la manera de relatarlo por parte del cantante mexicano.

"Cada que me sale este video lo veo dos o tres veces, me encanta cómo lo platica de casual Jonaz", "Queremos ver esa foto", "No mientas por convivir", "El Frodo tiene excelente gusto musical o "¿Es neta? no lo puedo creer", fueron algunas de las posturas de los internautas.