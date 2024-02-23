Elenco de ‘El diablo viste a la moda’ se reunirá: los detalles del esperado reencuentro

Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

A 18 años del estreno de ‘The Devil Wears Prada’, sus actrices estelares, Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep, se reunirán en un importante escenario. Esto es lo que hay que saber al respecto.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reunirán en los SAG Awards 2024

El próximo 24 de febrero se llevarán a cabo los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood. La ceremonia no tendrá un solo presentador, sino que, tal como ha sucedido en ediciones anteriores, contará el con el apoyo de varias celebridades en el escenario.

Tal es el caso del elenco principal de ‘El diablo viste a la moda’: Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep estarán a cargo de anunciar uno de los premios de la noche, según dio a conocer la organización el pasado 22 de febrero.

Hasta el momento, se desconoce qué premio entregarán o cuánto durará su presentación.

Don’t be ridiculous, Andrea. Everybody wants a Devil Wears Prada reunion…



Meryl Streep, Anne Hathaway, and Emily Blunt will reunite LIVE to present at the 30th Annual SAG Awards! February 24 at 5pm PT / 8pm ET, only on Netflix pic.twitter.com/BdzV4M2HDt — Netflix (@netflix) February 22, 2024



Vale la pena recordar que en 2007 Meryl Streep se llevó un Premio SAG por su interpretación como Miranda Priestly en ‘The Devil Wears Prada’.

Este 2024, Emily Blunt compite por una estatuilla por su trabajo en ‘Oppenheimer’.

La amistad de Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep tras ‘El diablo viste a la moda’

Más allá de la popularidad, la película ayudó a formar un intenso vínculo entre las actrices.

Tan solo en diciembre de 2023, Anne Hathaway y Emily Blunt revelaron a la revista ‘Variety’ que han sido amigas desde que se conocieron en el set.

La también protagonista de ‘El diario de la princesa’ recordó que, tras su primer encuentro, fueron por un café y llevó a “dar un paseo por donde vivía” a su coestrella.

Por su parte, la intérprete de ‘Oppenheimer’ comentó:

“Estaba muy verde al llegar a esa situación [la película ‘The Devil Wears Prada’]. Y fuiste como el más cálido abrazo. Aunque eras una estrella de cine colosal en ese momento, me trataste como a una igual. Eres una de las personas que conozco desde hace más tiempo”.

Anne Hathaway y Emily Blunt han sido amigas desde las filmaciones de 'El diablo viste a la moda'. Imagen Getty Images



En múltiples ocasiones, Meryl Streep ha comentado que no se hizo tan cercana al resto del elenco de ‘El diablo viste a la moda’ porque probó la actuación de método para encarnar a Miranda Priestly. En ese sentido, pasó la mayor parte del rodaje apartada de sus compañeros de escena.

Pero eso no le impidió, con el paso de los años, formar una amistad con Anne Hathaway y Emily Blunt.

En múltiples ocasiones, se les ha captado juntas en eventos.

Anne Hathaway y Meryl Streep también son cercanas. Imagen Getty Images



Además, Blunt y Streep han compartido créditos en otras dos películas, ‘Into the Woods’ y ‘Mary Poppins Returns’.