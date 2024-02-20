‘El Diablo Viste a la Moda’ regresa como musical y con actriz de 'Ugly Betty' como Miranda Priestly

Video Anne Hathaway fue la última opción para 'El diablo viste a la moda': el elenco reveló los secretos

En 2006 se estrenó la película ‘El Diablo viste a la moda’, convirtiéndose en una de las comedias más famosas de la década de los años 2000 y este 2024 regresará como musical en Londres, Inglaterra.

Vanessa Williams protagonizará el musical de 'El Diablo Viste a la Moda' Imagen 20th Century Fox/Instagram @vanessawilliamsofficial

Presentarán nueva versión de ‘El Diablo Viste a la Moda’ como musical

El pasado 13 de octubre de 2023 se hizo oficial la versión musical de ‘El Diablo Viste a la moda’ en el teatro Dominion de Londres, Inglaterra, sin dar más detalles y por fin se dio a conocer quién interpretará a la icónica Miranda Priestly.

A través de un comunicado oficial en la página de la obra de teatro se hizo oficial que Vanessa Williams, a quien hemos visto en series como ‘Ugly Betty’ y ‘Desperate Housewives’, será quien encarne a Miranda, papel que quedó en manos de Meryl Streep en la película.

She's ready to rule Runway. pic.twitter.com/IN1JfiDK0D — The Devil Wears Prada A New Musical (@PradaWestEnd) February 20, 2024



Además, la actriz protagonizó un breve video para dar a conocer este anuncio, donde aparece llegando a las oficinas de Runway, invitando a la gente a conseguir sus entradas, que están a la venta desde hace varios meses.

“No te quedes sentado ahí, compra tus boletos o haz algo”, destaca.



Esta versión musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’ tiene un gran equipo. La música será compuesta por Elton John con las letras de Shaine Taub. La dirección y coreografías están a cargo de Jerry Mitchell, quien ha ganado tres veces el Premio Tony (son el equivalente al Premio Oscar en el teatro de Estados Unidos).

Si por alguna razón no has visto la película, el portal contiene una breve reseña de esta historia.

“Recién salida de la universidad, la aspirante a periodista Andy consigue empleo en la prestigiosa revista Runway, trabajando para el ícono más poderoso y aterrador de la moda: la editora en jefe Miranda Priestly. Al sacrificar su vida personal para satisfacer las demandas imposibles de Miranda, Andy se ve seducida por el mundo glamoroso que alguna vez despreció. ¿Hasta dónde llegará para triunfar... y valdrá la pena vender su alma para conseguir lo que siempre ha querido?”, señala.



Por el momento solo se ha confirmado la participación de Vanessa Williams, por lo que se espera que en los próximos días se anuncie quiénes interpretarán a Andrea y Emily, las asistentes de Miranda.

¿Qué preció tienen los boletos para el musical de ‘El Diablo Viste a la Moda’ en Londres?

La obra se presentará desde el 24 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2025, al menos eso indica el calendario con la disponibilidad de los boletos.

CLACKERS listen up!



If you missed out on priority tickets, now's your chance. General tickets now ON SALE.https://t.co/BwsCyRQNl3 pic.twitter.com/J70BLf14an — The Devil Wears Prada A New Musical (@PradaWestEnd) October 20, 2023



Los boletos ya están a la venta en el sitio oficial del musical y los precios van desde 32,50 a 175 libras esterlinas (41.13 a 221.49 dólares).

Varias de las fechas están por agotarse, así que si estás interesado en ver este espectáculo no lo pienses mucho y compra tus entradas, el portal tiene un mapa interactivo que te deja elegir los lugares que deseas de acuerdo a tu presupuesto.