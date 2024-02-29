Estudiante enseña física en TikTok y encanta por romper estándares: “Aprendo más con ella que en la escuela”

TikTok no es solo para coreografías de bailes virales o tendencias graciosas. Una y otra vez, la plataforma nos ha mostrado que también sirve para compartir datos curiosos, tutoriales y conocimientos. La más reciente prueba de esto es que una joven se ha hecho viral por su manera tan única de explicar temas complejos de física o llevarlos al día a día.

Alba Moreno, la influencer que enseña física en TikTok

Su nombre es Alba Moreno, pero en redes sociales es más conocida por su alias, @fisicamr. En Instagram acumula 1 millón de seguidores y en TikTok, medio millón. En ambas plataformas, se ha hecho viral por compartir sus conocimientos sobre física.

Su manera de enseñar se aleja de la tradicional. No la vemos frente a una pizarra o resolviendo problemas hipotéticos. Por el contrario, la ‘influencer’ sevillana (España) se muestra casi siempre en su habitación, por la calle u otros sitios públicos explicando cómo la ciencia se intersecta con temas cotidianos. Además, llama la atención su look, siempre vanguardista, tatuajes en varias partes del cuerpo, con uñas largas y siempre bien decoradas y, en ocasiones, hasta joyas en los dientes.

Posiblemente esto es lo que ha ayudado a viralizar sus videos, que rompe con los estereotipos y prejuicios de la ciencia ‘aburrida’.



En sus clips ha expuesto temas tan complejos como qué es el tiempo, cómo se producen las auroras boreales, cómo se forman los arcoíris o por qué el espacio es oscuro.

En entrevista con ‘Vogue’, Alba Moreno explicó que las ideas para sus videos surgen de manera orgánica:

“Las saco de todos lados: cuando a lo mejor veo que me quedo sin ideas y necesito sacar un vídeo, voy para la calle y me pongo a mirar todas las cosas que me rodean; o estoy en mi casa y me pongo a mirarlo todo. [...] También saco muchos temas, por ejemplo cuando estudio, intentando adaptar ciertos conceptos que me parecen chulísimos a vídeos de un minuto”.



Las publicaciones de @fisicamr alcanzan miles y hasta millones de reproducciones. En la sección de comentarios, cientos de internautas han dejado ver lo mucho que disfrutan de su contenido:

“Aprendo más de ella que en la escuela”, “Por ella quiero estudiar física”, “Ojalá los profesores fueran como tú”, “Ya va a empezar mi clase favorita”, “Así no me salto las clases de física”, “La necesito como profesora en mi carrera”, “Pensé que iba a ser un video de humor, pero me comí tremenda clase”, “Sirvió y educó”, “Avísenme cuando le den el Nobel de Física”, “Hasta que entendí algo del universo”, “Estudió, demostró y resumió”, son algunos de los mensajes que le dejan.



Además, sus seguidores la han apodado la ‘Bad Gyal de la física’, por su parecido con la cantante.

Más allá de su trabajo como creadora de contenido, es una estudiante de física.

En entrevista con ‘Acero’, Alba Moreno contó que “siempre” fue una “niña curiosa”:

“Me preguntaba el porqué de todo y se lo preguntaba también a todo el mundo que me rodeaba. Esa curiosidad estaba centrada en el tema del universo, recuerdo pasarme horas mirando las estrellas y quedarme alucinando”.



Además, desde los 16 años da clases particulares, según dijo a ‘Vogue España’.



Pese a que su pasión la ha acompañado por años y la ha impulsado a compartir sus conocimientos, la creadora de contenido es rotunda al expresar que hacerse un camino en la ciencia no es fácil para una mujer. Menos para alguien que rompe con estereotipos tradicionales:

“Siempre he sentido que por ser mujer en ciencia y por tener un determinado estilo tengo que demostrar el doble que otra persona que cumpla con la norma. Esto también es aplicable a las clases e incluso a ponencias. Te da vergüenza levantar la mano en clase o en una ponencia porque no sientes que tu duda sea lo suficientemente inteligente. Te da vergüenza proponer una solución en clase porque piensas que te vas a equivocar y se van a reír de ti, y un largo etcétera”, dijo a ‘Acero’.



Aún así, Alba no piensa renunciar a su vocación. Por el contrario, dice que con sus videos desea “inspirar a niñas que están en esa etapa en la que no se sienten seguras de estudiar lo que quieren, sobre todo en el ámbito científico” y “acercar la física a todo el mundo”.

En el futuro, dice, le gustaría dedicarse a la física teórica.