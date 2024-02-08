Maestra usa 'Como la flor' de Selena para enseñar español en Estados Unidos: alumnos cantan y bailan como latinos

Cantar definitivamente es una manera divertida e interactiva de aprender algún idioma y quien integra esta actividad a sus clases es la maestra Elizabeth Coti, quien reproduce canciones en español muy famosas para que sus alumnos incrementen sus habilidades.

La joven guatemalteca-americana es una maestra en una escuela secundaria ubicada en Texas, Estados Unidos y se hizo famosa en TikTok por documentar que una de las maneras en que apoya a sus alumnos para aprender a hablar español es hacerlos cantar karaoke.

En el pasado Coti se volvió viral por publicar a los jóvenes de su clase entonando con mucha alegría canciones de artistas como Peso Pluma, Julieta Venegas, Jesse & Joy, entro otros más, y el pasado 6 de enero la educadora volvió a ser tendencia por mostrar a sus alumnos disfrutando la canción 'Como la Flor' de Selena Quintanilla.

Su clip de 25 segundos mostró a los jóvenes de pie formados intentando cantar lo mejor posible la famosa composición. Lo que más llamó la atención es que además de que todos eran niños, estaban muy enfocados y participativos en la actividad.

Sus alumnos cantaron 'Como la flor' de Selena Quintanilla para mejorar su español y así reaccionó Internet

Dicho TikTok llegó a las 8 millones de reproducciones y 1 millón de likes en tan solo dos días, además en los comentarios las personas expresaron lo mucho que les encantó verlos disfrutando de la música de Selena.

"El sentimiento que le ponen a la parte de "Aaay, cómo me duele"", "Ni los latinos le ponemos tanto sentimiento", "Chica, estás viviendo mi sueño y estás haciendo un excelente trabajo. Bendiciones desde México", "Anything for Salinas", " De verdad le ponen sentimiento al como me duele", "Ellos saben que les duele,no saben que exactamente,pero duele", "Jamás había visto niños así de felices por escuchar a Selena, amo" y "No existe la barrera del idioma al cantar: "Ah ah ay, como me duele". Ese corito va de corazón y a todo pulmón en cualquier parte del mundo", fueron algunos de ellos.



Algunos más notaron que en el video un par de alumnos estaban bailando 'Como la flor' mientras la cantaban con los demás y sus pasos también dejaron a los internautas fascinados.

"Los niños bailando al fondo son lo mejor", "Los niños bailadores del fondo merecen puntos extra", "Los dos de atrás bailando, son todo lo que está bien es esta vida", "los introvertidos sentados, los extrovertidos bailando, los de en medio cantando con sentimiento, toda la escena es bella", "El niño de beige del costado se saca unos buenos bailecitos", "Ok, pero los bailarines con las manos en la cabeza y dando la vueltita" y Nadie dice nada de los dos bailadores de rojo y verde jajajajaj sí que viven la música", resultaron ser otros más.



Al final, la maestra también fue felicitada por su labor, ya que los jóvenes estaban encantados de aprender español al ritmo de Selena. De hecho, los usuarios de la red social comenzaron a darle recomendaciones de otras canciones que podría usar en su clase, las cuales esperan poder escuchar en los próximos videos.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.