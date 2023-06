¿Cómo descubrir si mi pareja me es infiel? Tiktokers revelan "infalibles" métodos virales

Hoy en día nadie escapa de la tecnología y por más de una vía es muy fácil darte cuenta de si te están engañando o no, tal como le ha pasado a varios usuarios de Internet que han contado sus anécdotas y muchas se han hecho virales por la manera en la que descubrieron una infidelidad de su pareja.

Aquí te enumeramos 5 historias que se hicieron populares de cómo se dieron cuenta de que 'les pusieron los cuernos'.

Tiktokers revelan cómo descubrir una infidelidad: videos se hacen virales

1.Poner atención a los detalles

Jessica Lowman, de Reino Unido, mostró en su perfil de TikTok un video con una grabación de su pantalla, mostrando el registro de las últimas órdenes que Alexa (asistente virtual) había recibido y las grabaciones de voz de cada petición.

Entre estas peticiones, encontró la grabación de una voz de mujer, que no era la de ella obviamente, pidiéndole a Alexa cosas como bajar el volumen de la música, después de una orden de su pareja, siendo señal de que él había invitado secretamente a esta persona a su casa.

El clip acumula más de 10.5 millones de reproducciones y se llenó de comentarios, algunos de usuarias que también decidieron repasar los comandos de sus Alexas, llevándose desagradables sorpresas:

“Acabo de consultar mi historial de voz y tengo lágrimas en mis ojos”, "Es la misma manera en que lo descubrí también", "Alexa es la peor para tener privacidad", "Alexa es nuestra mejor amiga ahora", "Mi compañero descubrió a su mujer de la misma manera, Alexa lo salvó", "Le compraré una Alexa para su cumpleaños".

2. El que busca encuentra

La chica de la cuenta de TikTok @jeddamindtricks descubrió que su novio le era infiel por más de 2 años gracias a una foto en el Instagram de otra chica, en la que reconoció el desayuno que pidió su pareja y su dedo pulgar, por lo que subió un video corto al respecto, mismo que se viralizó y tuvo más de 1.2 millones de views.



La joven se dio cuenta de que su novio también estaba engañando a la otra chica de la misma forma que a ella, por lo que no la expuso.

"Yo vi la sombra de mi ex en un post de la chica que él decía que ni le hablaba", "Yo lo escuché decir una palabra al fondo de una historia de ella", "Yo reconocí los zapatos que le di por su cumpleaños en su historia de Instagram", "Yo vi su oreja en una selfie que se tomó otra mujer en un partido de béisbol", "Yo reconocí el pie de mi ex en una historia de Instagram de otra mujer. Estaban en la playa, recostados sobre la arena y ella sólo tomó su pie, pero yo sabía", "Yo le di a mi ex prometido un collar personalizado y lo vi en una de sus fotos en la cama", "Yo sólo tuve que revisar mi recibo del teléfono", "¡Yo igual! Reconocí lo que ordenó para desayunar y una cicatriz que tiene en su brazo", fueron algunas de las historias que compartieron quienes empatizaron con esta historia.

3. Checa Google Maps

Un hombre peruano descubrió estaba utilizando el modo Street View de Google maps para recorrer las calles de Limacuando se encontró con la sorpresa de su vida: en las imágenes se podía ver a su mujer muy cariñosa en una banca en la calle con otro hombre.

Su cara estaba borrada, pero el hombre duda de que se trataba de su esposa, a quien confrontó y de quien se divorció más adelante.

A través de TikTok, otras personas también con historias similares: Un chico también compartió su historia al ver a su novia con otro chico caminando en uniforme de la escuela por la calle, y una más al dar con la casa de su novio, que resultó ser un hombre casado.

4. Un reloj sincronizado

Nadia Essex contó en su cuenta oficial de TikTok (@ladynadiaessex) cómo fue que descubrió que 'le ponían el cuerno' gracias a su reloj inteligente.

La famosa influencer y su novio usaban el reloj y sus aplicaciones de manera sincronizada, por lo que a la mañana siguiente de que él salió de fiesta, ella decidió prepararle el desayuno, pero recibió una notificación en su teléfono de 'FitBit'.

La alerta del reloj le informó que entre las 2 y las 3 de la madrugada su novio había quemado 500 calorías, por lo queNadia imaginó lo demás, confrontó a su pareja y puso fin a su relación.

5. La típica: por el celular

La influencer AmyRey compartió en un storytime y más tarde en un podcast en TikTok que al agarrar el celular de su pareja y revisarlo, descubrió que le era infiel y popularizó la frase: "Ojo de loca nunca se equivoca".



Amyrey asegura que dicha historia ayudó a mucha gente que le escribió que gracias a ella se divorciaron o se dieron cuenta de las infidelidades de sus parejas.

Otras maneras que se volvieron virales tienen que ver con el medio del espectáculo, pues se dio a conocer la manera en la que Shakira descubrió que Gerard Piqué le era infiel, y era porque cada que regresaba de viaje encontraba que tenía cada vez menos mermelada en un frasco, la cual sólo consumía ella.

Mientras Jessica Segura estuvo en el programa de YouTube 'Pinky Promise' reveló que descubrió a su exesposo al escucharlo desde una llamada telefónica cómo se despedía en la oficina de alguien muy cariñosamente. De ahí, su amiga y también actriz, Mariana Botas, le ayudó a revisar el celular del susodicho y se destapó todo.

¿Qué te parecieron estas formas de descubrir infidelidades? ¿Se te ocurriría alguna otra?