Subastan la famosa (y polémica) puerta de 'Titanic': fan pagó miles de dólares para tenerla

Video Kate Winslet calló por años el bullying hacia su peso: Leonardo DiCaprio fue responsable

‘Titanic’ es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, además de que catapultó a la fama a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, quienes han protagonizado una infinidad de proyectos, además de llevarse varios premios a lo largo de su carrera.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio protagonizaron 'Titanic' en 1997. Imagen 20th Century Fox

Subastan objetos icónicos de la película ‘Titanic’

Al ser una de las cintas más emblemáticas de los años noventa, varios objetos de la filmación llamaron la atención de los coleccionistas, quienes pagaron miles de dólares para obtenerlos en una subasta.

De acuerdo con la información de TMZ, durante la subasta Treasures from Planet Hollywood de Heritage Auctions, ‘el subastador de objetos coleccionables más grande del mundo’, según el portal web, estuvo disponible la puerta de madera que usa Rose para resguardarse después del hundimiento del Titanic.



El trozo de madera que desató todo un debate entre los fanáticos, ya que muchos aseguran que Jack y Rose cabían perfectamente en dicho objeto (lo cual ya desmintió James Cameron en un documental), tuvo una puja inicial de 40 mil dólares (666 mil pesos mexicanos), siendo vendido el pasado 23 de marzo en 718 mil 750 dólares (12 millones de pesos mexicanos).

Además se puso a la venta el vestido de gasa que usó Kate Winslet para dicha escena, el cual alcanzó un precio de 125 mil dólares (2 millones 081 mil 325 pesos mexicanos), según informó ‘The Hollywood Reporter’.

Subastan otros objetos de películas icónicas como ‘Indiana Jones’ y ‘El Resplandor’

Además de Titanic, la subasta incluyó objetos de otras películas famosas de Hollywood.

El hacha que utilizó Jack Nicholson en la película es ‘El Resplandor’ terminó con la persona que pagó 125 mil dólares, lo mismo que costó el vestido de Rose en dicho evento.



Mientras que el látigo que llevaba Harrison Ford en una de las películas de la franquicia se vendió en 525 mil dólares (8 millones 741 mil 565 pesos), mientras que la Copa del Santo Grial usada en ‘La última cruzada’ (1989) alcanzó un precio de 87 mil 500 dólares (1 millón 456 mil 927 pesos).



En total, más de mil 600 objetos relacionados con la historia del cine estuvieron disponibles en esta subasta, incluyendo bocetos de diseños, espadas y otros objetos de éxitos cinematográficos de las décadas de 1980, 1990 y 2000, incluyendo la chaqueta de cuero de Arnold Schwarzenegger en ‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991).