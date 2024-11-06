¿Quién es quién en 'Como agua para chocolate'? Conoce al elenco y cuántos capítulos tendrá la serie

Video ¿Por qué Mamá Elena odia a Tita desde que nació? Su trágico pasado lo explica

La serie 'Como agua para chocolate', una adaptación de la aclamada novela de Laura Esquivel, llegó finalmente a la plataforma Max, despertando gran expectativa entre los fanáticos de la historia original y nuevos espectadores. Con el primer episodio ya disponible, muchos se preguntan sobre el calendario de lanzamiento de los siguientes capítulos, así como sobre los actores que dan vida a los personajes de esta historia ambientada en la época revolucionaria en México. Aquí te explicamos.

La historia sigue a Tita y Pedro, quienes enamoran al instante y buscan la manera de permancer juntos al casarse; sin embargo, mamá Elena, la madre de Tita, no lo permite, ya que ella afirma que la joven, que es su hija menor, debe cuidarla hasta el día que muera y permanecer soltera. Así que los conflictos familiares serán centrales en la trama y ellos son los actores que dan vida a los icónicos personajes principales.

¿Quiénes son los actores de la serie 'Como agua para chocolate?

Azul Guaita como Tita

La hermosa actriz mexicana comenzó su carrera en 2003 con la telenovela 'Clase 406' y si su nombre no te es tan familiar, seguro la recuerdas debido a que en 2022 apareció en la serie de Netflix basada en la telenovela juvenil argentina 'Rebelde' como Jana Cohen.

Andrés Baida como Pedro

El joven nacido en Texas cuenta con una amplia experiencia en telenovelas, series y películas como 'Control Z', 'Bandidos', 'Mi amor sin tiempo' o 'Como dice el dicho', pero este podría ser el papel que lo lleve al estrellato internacional.

Imagen Max

Irene Azuela como Mamá Elena

Este personaje que le hace la vida imposible a Tita y que se arraiga a la tradiciones familiares es interpretado por Irene Azuela, quien se enorgullese de sus raíces mexicanas sin importar haber nacido en Inglaterra. Algunos de sus trabajos más importantes son 'Belascorán', 'Bajo la sal', 'Sense 8' o 'Arráncame la vida'.

Ana Valeria Becerril como Rosaura

Al igual que sus demás compañeros, Ana Valeria cuenta con una exitosa carrera actoral que la respalda con tan solo 27 años. Anteriormente apareció en la película 'Las hijas de abril', la serie 'Las Bravas F.C' o 'Control Z', solo por mencionar algunos proyectos.

Andrea Chaparro como Gertrudis

Por si no lo sabías Andrea, es la hija del reconocido actor mexicano Omar Chaparro y desde hace algunos años entró de lleno a la actuación participando en producciones muy populares como 'La casa de las flores: la película', 'Bandidos' o 'A través del mar'.

¿Cuántos capítulos tendrá 'Como agua para chocolate'?

De acuerdo con el portal 'IMDb' 'Como agua para chocolate' seguirá la dinámica de lanzar un episodio semanal cada domingo y tiene confirmados 6 capítulos hasta el momento, los cuales exploraran un dramático romance y la mística relación de Tita, la protagonista, con la cocina.

Capítulo 2 - 10 de noviembre

Capítulo 3 - 17 de noviembre

Capítulo 4 - 24 de noviembre

Capítulo 5 - 1 de diciembre

Capítulo 6 - 8 de diciembre