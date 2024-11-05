Ella es Lisa Rivas, la actriz de Paulina en 'El secreto del río' (pronto trabajará con Eugenio Derbez)

Video Así fue la transformación de Frida Cruz para interpretar a Manuel en ‘El secreto del río’

'El secreto del río' es la serie mexicana favorita de 2024, gracias a su historia que aborda temas profundos de amistad, inclusión y autodescubrimiento. Aunque los personajes principales son Manuel y Erik, uno que también resulta relevante es Paulina, interpretada por Lisa Rivas.

Lisa Rivas debutó como actriz en 'El secreto del río'

La actriz mexicana de 11 años da vida a la versión infantil de Paulina, quien es el primer amor de Erik y una niña que, al conocer a Manuel, no lo discrimina por su forma de ser. En un par de ocasiones, evita que los protagonistas se metan en problemas y miente por ellos, ya que sospecha que ambos guardan un secreto.

Si bien su actuación da la impresión de que ha participado en otros proyectos, en realidad 'El secreto del río' es su primer trabajo y debut como actriz, lo cual la distingue de sus compañeros infantiles Frida Sofía Cruz Salinas (Manuel) y Mauro Guzmán (Erik), quienes ya tienen experiencia en el medio.

En su cuenta de Instagram, @lisarivasoficial_, compartió lo especial que fue para ella formar parte de esta serie, donde además de divertirse y hacer nuevos amigos, su cabello tuvo que ser transformado completamente.

"Para este personaje me pintaron el cabello de negro con henna 3 veces, como saben mi cabello es lacio y en cada llamado me tenían que hacer ondas, también tenía un poco de maquillaje aunque eso con la belleza de las playas de Oaxaca cada día lo utilicé menos".



Si bien muchos pensarían que Lisa dejó de lado sus estudios para seguir su pasión por la actuación, en una entrevista reveló que no es así, pues logra balancear su vida como estudiante y su carrera como actriz profesional.

Lisa Rivas actuará junto a Eugenio Derbez en una nueva serie

Por el momento, Lisa es la única estrella infantil de 'El secreto del río' que ha confirmado su siguiente proyecto, y con emoción anunció junto a una fotografía que formará parte de la serie dramática 'El juicio', la cual tendrá como protagonista a Eugenio Derbez-

En la información oficial de esta nueva producción se confirmó que 'El juicio' tendrá 8 capítulos y se centrará en mostrar la lucha de un padre de clase baja que busca justicia por su hija, quien fue abusada por el hijo de un millonario.

Al parecer el rodaje se encuentra en curso y sobre su estreno todavía se desconoce la fecha exacta, pero no hay duda de que Lisa Rivas nos sorprenderá de nuevo con su talento en pantalla.

