Billonario australiano planea reconstruir el Titanic y revela fecha en la que zarpará: ¿te atreverías a subir?

Un multimillonario planea construir una réplica del Titanic, ¿te atreverías a navegar en él?

A punto de cumplir 112 años de haberse hundido (el próximo 15 de abril), la embarcación Titanic sigue siendo un punto de fascinación para los multimillonarios, quienes han gastado fortunas enteras tan sólo para aproximarse un poco a lo que se sentía la experiencia en dicha embarcación, muy a pesar de los trágicos eventos que la han rodeado por más de un siglo.

Video ¿El Titanic tiene una maldición? Todas las tragedias relacionadas con el famoso barco



Es ahora el multimillonario australiano Clive Palmer, quien busca trascender a expensas de uno de los nombres más conocidos en el mundo, pues busca hacer una réplica idéntica del ya legendario trasatlántico, según confesó hace algunos días en una rueda de prensa en la Ópera de Sydney.

¿Quién es Clive Palmer?

El magnate nació el 26 de marzo de 1954 en Australia.

A lo largo de su vida ha ganado una increíble fortuna a través de sus tres empresas mineras: Mineralogía Pty Ltd, Warath Coal y Queensland Nickel, por medio de la explotación de elementos pesados como el hierro, el níquel y el carbón.

Es también dueño de un complejo hotelero llamado 'Palmer Coolum Resort' y la compañía encargada del proyecto del Titanic II: 'Blue Star Line'.

Su fortuna neta está valuda en 4.3 billones de dólares.

Clive Palmer anuncia que quiere recrear el Titanic Imagen TikTok

Clive Palmer y sus planes para reconstruir el Titanic llevan más de una década

La primera vez que Palmer tuvo la idea de recrear el barco hundido fue en 2012, buscando tan sólo cumplir un sueño, sin embargo, el poyecto se pospuso. En 2018 fue su segunda oportunidad, pero el estallido de la pandemia de covid-19 frenó sus aspiraciones, mientras los puertos cerraban y los pasajeros reevaluaban si querían ser puestos en cuarentena en el mar.

Este 2024, el magnate afirmó que es el año adecuado para revivir su sueño y por fin llevarlo a cabo, por lo que ya tiene todo un plan para ver zarpar al Titanic II.

"Estamos muy contentos de anunciar que, tras retrasos imprevistos a nivel mundial, hemos vuelto a contactar con socios para dar vida al sueño del Titanic ll. Que comience el viaje", expresó en un comunicado de prensa.

¿Por qué quiere reconstruir el Titanic?

El multimillonario asegura que busca cumplir un sueño suyo y de muchas personas, además de que esta actividad resulta mucha más divertida que tan sólo "sentarse en casa a contar su dinero" y puede terminar logrando paz mundial.

"Todos sabemos cómo hacer la guerra. Tenemos ejércitos y financiamos guerras. La gente lo sabe. Pero es mucho más difícil hacer la paz. Para hacer la paz hay que perseverar cada día. Se avanza centímetro a centímetro. El Titanic ll es algo que puede proporcionar paz. Veo al Titanic II no sólo como un tributo a la historia marítima, sino también como un símbolo de paz y unión entre las naciones. Millones de personas han soñado con navegar en él, verlo en puerto y experimentar su majestuosidad única. El Titanic ll será el barco en el que esos sueños se hagan realidad", afirmó.



El billonario gana casi $500 millones de dólares al año (8,500 millones de pesos mexicanos) en regalías mineras, por lo que también buscaba un pasatiempo dónde gastar su dinero.

¿Cómo van los planes de reconstruir el Titanic?

Según el portal 'CNN', el también presidente de la compañía 'Blue Star Line', responsable del proyecto del Titanic, está buscando licitadores, con planes de confirmar un constructor naval a finales de año, para empezar las obras en el primer trimestre de 2025.

Su equipo de relanzamiento compartió un video de ocho minutos que lleva varios años circulando y que muestra la distribución del barco y las habitaciones, con actores vestidos de época.

¿Cómo será el nuevo Titanic?

Los planos son muy similares al original, sin embargo han revisados para garantizar que cumplan la normativa vigente y los estándares de seguridad, pues de ninguna manera se espera que la tragedia anterior se repita.

El barco tendrá 269 metros de largo y 32.2 metros de ancho (un poco más ancho que el original). La capacidad será de 2,345 pasajeros, repartidos en nueve cubiertas con 835 camarotes. Casi la mitad de ellos estarán reservados para pasajeros de primera clase y el resto para tercera clase.

Titanic II Imagen Instagram

Los pasajeros de tercera clase comerán estofado y puré en largas mesas de un comedor común, como en el barco original, aunque se dijo que también habrá otras comidas disponibles para quienes deseen una experiencia menos auténtica.

Además, se animará a los pasajeros a vestirse como en la época de 1900, sin ser esto obligatorio.

Titanic Imagen 20th Century Studios, Paramount Pictures

¿Cuándo zarpará el Titanic II?

Palmer informa que tiene planes de que el barco haga su primer viaje en junio de 2027.

