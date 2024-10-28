El actor que interpreta a Erick en 'El secreto del río' trabajó con Margot Robbie: él es Diego Calva

Video ¿Qué es ‘La Vela’, la celebración de 'El secreto del río' en la que discriminan a las muxes?

La serie 'El secreto del río' está dando de qué hablar gracias a su historia original y mensaje contra la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+. Uno de los elementos que sin duda destaca en la producción son las actuaciones, y curiosamente, la que se robó las miradas fue la de Diego Calva, uno de los protagonistas.

Diego Calva le da vida a Erik adulto en 'El secreto del río'

PUBLICIDAD

Este actor mexicano interpreta a Erik, el mejor amigo de Manuel, a quien defiende cuando va a ser atacado violentamente por su tío, en su versión adulta que aparece hasta el final del episodio 4.

Al principio, vemos a Erik como una persona confundida por el cambio de Manuel, quien años después se presenta nuevamente en el pueblo donde crecieron, pero ahora como Sicarú. Aunque al inicio no sabe cómo comportarse con ella, luego aprende a aceptar el cambio y vuelven a conectar, tanto que Erik se cuestiona si le atrae Sicarú físicamente o no.

Diego Calva Hernández nació en la Ciudad de México en 1992 y comenzó su carrera artística en la escena independiente. Estudió la Licenciatura en Dirección Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México (CCC), donde descubrió su pasión por la actuación.

Imagen Netflix y Getty Images

Diego Calva cuenta con una exitosa carrera en México y en Hollywood

Si bien el público lo conoció por 'El secreto del río', Diego Calva comenzó a actuar en 2013 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una estrella en su país y en el extranjero. Aunque parezca sorprendente, participó junto a Brad Pitt y Margot Robbie en la película 'Babylon', en 2022.

Otros de sus trabajos más destacados son 'Birdbox: Barcelona', 'Te prometo anarquía', 'Narcos: México', 'El Recluso' y el más reciente es 'Familia de medianoche', una serie que sigue la vida de la familia Ochoa, quienes manejan una ambulancia privada en la Ciudad de México y ofrecen una visión íntima y cruda de los desafíos diarios que enfrentan para sobrevivir financieramente mientras compiten con otras ambulancias privadas.

PUBLICIDAD

La audiencia y la crítica están elogiando a Diego Calva por su interpretación como Erik en 'El secreto del río', destacando su habilidad para transmitir el tormento interno del personaje sin caer en excesos, aportando una autenticidad que enriquece la historia y lo convierte en uno de los elementos más sólidos de la serie.

Con proyectos futuros en puerta y una base de seguidores en crecimiento, Calva sigue demostrando que su talento y dedicación lo posicionan como una figura destacada en el cine y la televisión de México y del mundo.

Imagen Paramount Pictures, Netflix y Getty Images