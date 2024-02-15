Kate Winslet tuvo una “vida desagradable” por culpa de ‘Titanic’: reveló cómo le afectó la fama

Video Leonardo DiCaprio estuvo a punto de no protagonizar 'Titanic': le parecía una historia aburrida

La película ‘Titanic’ cambió la vida de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. En el caso de la actriz que interpretó Rose, para bien y para mal. Recientemente reveló el lado menos amable de la fama y que la llevó a tomar importantes decisiones sobre su carrera artística.

Kate Winslet asegura que la fama de ‘Titanic’ fue “horrible”

En 1997 se estrenó la película de James Cameron y, casi de inmediato, se volvió todo un fenómeno mundial (basta con decir que se convirtió en la primera película en recaudar 1 mil millones de dólares taquilla).

Kate Winslet tenía en ese entonces tan solo 22 años y las oleadas del éxito de la película también le dieron un vuelco a su vida.

En una entrevista con ‘Net-a-Porter’ publicada el 12 de febrero pasado recordó que esa época no fue del todo agradable:

“[Después de ‘Titanic’] sentía que debía lucir de cierta manera, o ser de cierta manera, y ya que la intrusión de los medios era tan significativa en ese momento, mi vida era bastante desagradable”.

“Adivina qué, ser famosa era horrible”, añadió.



Si bien la actriz se dijo “agradecida” por las cosas positivas que la fama de ‘Titanic’ le trajo:

“Estaba agradecida, por supuesto. Estaba en mis primeros veintes y pude comprar un departamento, pero no quería que me siguieran [los fotógrafos] mientras literalmente alimentaba a los patos”.



En ese sentido y contra todo pronóstico, tomó la decisión de trabajar en proyectos más pequeños e independientes:

“Los periodistas [de ese entonces] siempre me decían: 'Después de ‘Titanic’, podrías haber hecho cualquier cosa y, sin embargo, elegiste hacer cosas pequeñas’.. y yo pensaba: ‘Sí, ¡puedes apostar tu vida a que lo hice!’”.

Kate Winslet ya había expresado su molestia con la fama de ‘Titanic’

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la actriz, de ahora 48 años, habla públicamente del lado negativo del reconocimiento que le trajo la película.

En diciembre de 2022 comentó ‘Magic Radio’ que prácticamente estuvo a punto de abandonar la actuación por el “escrutinio público” que enfrentó tras el éxito de ‘Titanic’:

“Creo que, frecuentemente, cuando uno se vuelve exitoso, se supone que tengas esta vida perfecta y no se te permite quejarte, pero yo descubrí que estar tan expuesta y perder mi privacidad prácticamente de la noche a la mañana [...], me parecía casi ofensivo en ocasiones. Tuve que dar un paso atrás porque no estaba segura de que yo fuera eso. De hecho, pensé ‘si va a ser así, no quiero hacerlo’”.

En enero de 2021, durante su participación en el podcast ‘WTF with Marc Maron’ también comentó que las críticas de la prensa, especialmente sobre su apariencia física (la consideraban gorda) rayaban en el ‘bullying’.