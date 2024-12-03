Ella es la actriz de ‘Wicked’ que sí sufre de una discapacidad en la vida real: alzó la voz contra las burlas

Video Ariana Grande fue rechazada de 'Wicked' 5 veces: así consiguió el papel de sus sueños

La historia de ‘Wicked’ es más compleja de lo que parece : Elphaba no es la villana como nos lo hizo pensar ‘El mago de Oz’, y los antagonistas son los personajes más inesperados.

No obstante, el encanto de la película va más allá de su trama, pues su elenco está conformado por talentosos artistas como Ariana Grande y Cynthia Erivo.

En ‘Wicked’ también aparece Marissa Bode, actriz que interpreta a Nessarose y que al igual que su personaje, usa silla de ruedas en la vida real.

Quién es Marissa Bode, la actriz que interpreta a Nessarose, hermana de Elphaba



Marissa Bode es una actriz estadounidense nacida el 28 de agosto de 2000. Es decir, es un joven talento de Hollywood, pues apenas tiene 24 años.

Ella empezó a actuar desde que tenía ocho años, y participó en varias obras como ‘Mary Poppins’ y ‘Peter Pan’. Sin embargo, a los 11 años sufrió un accidente automovilístico que la dejó en silla de ruedas. Pero ella no se dio por vencida y continuó persiguiendo su gran sueño de convertirse en actriz.

Gracias a su determinación, ella convenció a sus padres de mudarse a Los Ángeles para estudiar en la prestigiosa Academia Americana de Música y Drama.

Marissa Bode con el elenco de 'Wicked' Imagen SAVERIO MARFIA/Getty Images

Participó en los cortos independientes ‘Carsleepers’ y ‘No Roles Written’, y durante sus años de estudiante escribió, dirigió y produjo su primer cortometraje ‘You’re Adorable’. Luego trabajó como profesora de arte.

Su gran oportunidad llegó con ‘Wicked’. Se quedó con el personaje de Nessarose y se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en dar vida a la hermana de Elphaba.

De hecho, Marissa Bode ha hablado abiertamente sobre la importancia de esta representación en pantalla, y del cómo espera que su papel inspire a otros y promueva la inclusión en el cine:

"Cuando no estás muy representado y no te ves a ti mismo, todavía tienes, o al menos yo tenía, un poco de, 'Sé de lo que soy capaz. Sé que puedo actuar. Conozco a otros talentos discapacitados que pueden actuar y pueden modelar. Pero, ¿qué parte de la industria está dispuesta a ir por eso y está dispuesta a buscar a las personas discapacitadas y dispuesta a escuchar? Esa fue la única cosa con la que definitivamente me topé".

Marissa Bode Imagen Universal Pictures/ Getty Images

Por qué Marissa Bode está en silla de ruedas, qué enfermedad padece

En ‘Wicked’ Nessarose, el personaje al que interpreta Marissa Bode, está en silla de ruedas debido a complicaciones en su parto.

Según se explica en la película, su madre comió demasiadas flores de leche mientras estaba embarazada para evitar tener otro bebé verde como Elphaba.

Sin embargo, Marissa Bode no nació con alguna condición médica como Nessarose. Ella está en silla de ruedas como consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo cuando apenas tenía 11 años.

Marissa confesó que ella se identifica con su personaje en ‘Wicked’, pues al igual que Nessarose, ella quería demostrarse a sí misma que podía ser una persona independiente:

"Aunque amas a tu familia, realmente quieres estar solo y demostrarte a ti mismo que puedes, aunque ya sepas que puedes".



Para ‘Wicked’, Marissa Bode trabajó de cerca con asesores de discapacidad y coreógrafos, y la producción de la película hizo ajustes en el set para ajustarse a las necesidades de la actriz: "Afortunadamente, la Universidad de Shiz es accesible. Hay rampas por todas partes", dijo Bode.

Marissa Bode Imagen SAVERIO MARFIA/Getty Images

Las burlas y comentarios negativos que Marissa Bode ha tenido que enfrentar.

Desafortunadamente, en Internet comenzaron a circular algunos comentarios hirientes en contra del personaje de Marissa Bode en ‘Wicked, acompañados de chistes y bromas de mal gusto sobre su discapacidad.

La actriz no se quedó de brazos cruzados, y ocupó su cuenta de personal de TikTok para publicar un video en el que compartió sus pensamientos sobre estos insensibles comentarios: