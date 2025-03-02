Premios Oscar 2025: La lista completa de ganadores (películas, actores, actrices y directores)
La edición número 97 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 02 de marzo de 2025. Los famosos usaron increíbles looks en la red carpet, y algunos incluso desfilaron en pareja y derrocharon glamour por partida doble. Te compartimos la lista completa de los ganadores en todas las categorías.
Ganadores de los Premios Oscar 2025
El Dolby Theatre en Los Ángeles, California, se llenó de glamour para recibir a los nominados e invitados a los Premios Oscar 2025.
Esta es la lista completa de los ganadores en la edición número 97 de los Premios Oscar.
Ganador a Mejor Montaje
- GANADORA: 'Anora'
- 'The Brutalist' ('El brutalista')
- 'Cónclave'
- 'Emilia Pérez'
- 'Wicked'
Ganador a Mejor Sonido
- 'Un completo desconocido'
- GANADOR: 'Dune: parte dos'
- 'Emilia Pérez'
- 'Wicked'
- 'Robot salvaje'
Ganador a Mejor Fotografía
- GANADOR: 'The Brutalist' ('El brutalista')
- 'Dune: Parte dos'
- 'Emilia Pérez'
- 'Maria'
- 'Nosferatu'
Ganador a Mejor Banda Sonora
- GANADOR: 'The Brutalist' ('El brutalista')
- 'Cónclave'
- 'Emilia Pérez'
- 'Wicked'
- 'Robot salvaje'
Ganadora a Mejor Diseño de Vestuario
- 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- 'Cónclave'
- 'Gladiador II'
- 'Nosferatu'
- GANADORA: 'Wicked'
Ganador a Mejor Maquillaje y Peluquería
- 'A Different Man' ('Un hombre diferente')
- 'Emilia Pérez'
- 'Nosferatu'
- GANADOR: 'The Substance' ('La sustancia')
- 'Wicked'
Ganador a Mejor Canción
- 'El Mal' de 'Emilia Pérez'
- 'Mi Camino' de 'Emilia Pérez'
- 'Like a Bird' de 'Sing Sing'
- 'The Journey' de 'Seis triple ocho'
- 'Never Too Late' de 'Elton John: Never Too Late'
Ganador a Mejores Efectos Especiales / Visuales
- 'Alien: Romulus'
- 'Better Man'
- GANADOR: 'Dune: Part Two'
- 'Kingdom of the Planet of the Apes' ('El planeta de los simios: Nuevo reino')
- 'Wicked'
Ganador a Mejor Cortometraje de Acción Real
- 'A Lien'
- 'Anuja'
- GANADOR: 'I’m Not a Robot' ('No soy un robot')
- 'The Last Ranger' ('El último ranger')
- 'The Man Who Could Not Remain Silent' ('El hombre que no podía permanecer en silencio')
Ganador a Mejor Cortometraje Documental
- 'Death by Numbers'
- 'I Am Ready, Warden'
- 'Incident'
- 'Instruments of a Beating Heart'
- GANADOR: 'The Only Girl in the Orchestra'
Ganador a Mejor Cortometraje Animado
- 'Beautiful Men'
- GANADOR: 'In the Shadow of the Cypress'
- 'Magic Candies'
- 'Wander to Wonder'
- 'Yuck!'
Ganador a Mejor Película Documental
- 'Black Box Diaries'
- GANADOR: 'No Other Land'
- 'Porcelain War'
- 'Soundtrack to a Coup d’Etat'
- 'Sugarcane'
Ganadora a Mejor Película de Animación
- GANADORA: 'Flow'
- 'Intensamente 2'
- 'Memoir of a Snail'
- 'Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas'
- 'Robot salvaje'
Ganador a Mejor Diseño de Producción
- 'The Brutalist' ('El brutalista')
- 'Cónclave'
- 'Dune: Parte dos'
- 'Nosferatu'
- GANADOR: 'Wicked'
Ganador a Mejor Guion Adaptado
- 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- GANADOR: 'Cónclave'
- 'Emilia Pérez'
- 'Nickel Boys'
- 'Sing Sing'
Ganador a Mejor Director
- GANADOR: Sean Baker por 'Anora'
- Brady Corbet por 'The Brutalist' ('El brutalista')
- James Mangold por 'A Complete Unknow' ('Un completo desconocido')
- Jacques Audiard por 'Emilia Pérez'
- Coralie Fargeat por 'The Substance' ('La sustancia')
Ganador a Mejor Guion Original
- GANADOR: Sean Baker por 'Anora'
- Brady Corbet y Mona Fastvold por 'The Brutalist' ('El brutalista')
- Jesse Eisenberg por 'A Real Pain' ('Un dolor real')
- Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David por 'September 5'
- Coralie Fargeat –por 'The Substance' ('La sustancia')
Ganadora a Mejor Actriz de Reparto
- Monica Barbaro por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- Ariana Grande por 'Wicked'
- Felicity Jones por 'The Brutalist' ('El brutalista')
- Isabella Rossellini por 'Cónclave'
- GANADORA: Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'
Ganador a Mejor Actor de Reparto
- Edward Norton por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- Guy Pearce por 'The Brutalist' ('El brutalista')
- Jeremy Strong por 'The Apprentice' ('El aprendiz')
- GANADOR: Kieran Culkin por 'A Real Pain' ('Un dolor real')
- Yura Borisov por 'Anora'
Ganadora a Mejor Actriz Protagonista
- Cynthia Erivo por 'Wicked'
- Demi Moore por 'The Substance' ('La sustancia')
- Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí'
- Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'
- GANADORA: Mikey Madison por 'Anora'
Ganador a Mejor Actor Protagonista
- GANADOR: Adrien Brody por 'The Brutalist' ('El brutalista')
- Timothée Chalamet por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- Colman Domingo por 'Sing Sing'
- Ralph Fiennes por 'Cónclave'
- Sebastian Stan por 'The Apprentice' ('El aprendiz')
Ganador a Mejor Película Internacional
- GANADOR: 'Aún estoy aquí', Brasil
- 'La chica de la aguja', Dinamarca
- 'Emilia Pérez', Francia
- 'La semilla del fruto sagrado', Alemania
- 'Flow', Letonia
Ganador a Mejor Película
- GANADORA: 'Anora'
- 'Aún estoy aquí'
- 'Cónclave'
- 'Dune: Parte dos'
- 'Emilia Pérez'
- 'The Substance' ('La sustancia')
- 'Nickel Boys'
- 'The Brutalist' ('El brutalista')
- 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
- 'Wicked'