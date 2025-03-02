Premios Oscar 2025

Premios Oscar 2025: La lista completa de ganadores (películas, actores, actrices y directores)

La edición número 97 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 02 de marzo de 2025. Los famosos usaron increíbles looks en la red carpet, y algunos incluso desfilaron en pareja y derrocharon glamour por partida doble. Te compartimos la lista completa de los ganadores en todas las categorías.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video Se burlan de Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar: la broma que hizo arder las redes sociales

Ganadores de los Premios Oscar 2025

El Dolby Theatre en Los Ángeles, California, se llenó de glamour para recibir a los nominados e invitados a los Premios Oscar 2025.

PUBLICIDAD

Esta es la lista completa de los ganadores en la edición número 97 de los Premios Oscar.

Ganador a Mejor Montaje

  • GANADORA: 'Anora'
  • 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • 'Cónclave'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Wicked'

Ganador a Mejor Sonido

  • 'Un completo desconocido'
  • GANADOR: 'Dune: parte dos'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Wicked'
  • 'Robot salvaje'

Ganador a Mejor Fotografía

  • GANADOR: 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • 'Dune: Parte dos'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Maria'
  • 'Nosferatu'

Ganador a Mejor Banda Sonora

  • GANADOR: 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • 'Cónclave'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Wicked'
  • 'Robot salvaje'
PUBLICIDAD

Ganadora a Mejor Diseño de Vestuario

  • 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • 'Cónclave'
  • 'Gladiador II'
  • 'Nosferatu'
  • GANADORA: 'Wicked'

Ganador a Mejor Maquillaje y Peluquería

  • 'A Different Man' ('Un hombre diferente')
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Nosferatu'
  • GANADOR: 'The Substance' ('La sustancia')
  • 'Wicked'

Ganador a Mejor Canción

  • 'El Mal' de 'Emilia Pérez'
  • 'Mi Camino' de 'Emilia Pérez'
  • 'Like a Bird' de 'Sing Sing'
  • 'The Journey' de 'Seis triple ocho'
  • 'Never Too Late' de 'Elton John: Never Too Late'
PUBLICIDAD

Ganador a Mejores Efectos Especiales / Visuales

Más sobre Premios Oscar 2025

‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar
0:46

‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar

Cine y Series
Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él
0:50

Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él

Cine y Series
¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación
1:00

¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación

Cine y Series
¿Zoé Saldaña se disculpó con México por ‘Emilia Pérez’? Su entrevista luego de ganar el Oscar
0:50

¿Zoé Saldaña se disculpó con México por ‘Emilia Pérez’? Su entrevista luego de ganar el Oscar

Cine y Series
Suri, la perrita de ‘Aún estoy aquí’, deslumbra con su coqueto outfit en los Premios Oscar 2025
0:48

Suri, la perrita de ‘Aún estoy aquí’, deslumbra con su coqueto outfit en los Premios Oscar 2025

Cine y Series
¿Protesta o simple comodidad? Adam Sandler rompió el código de vestimenta en los Oscar 2025
0:50

¿Protesta o simple comodidad? Adam Sandler rompió el código de vestimenta en los Oscar 2025

Cine y Series
¿Los Premios Oscar le faltaron el respeto a Silvia Pinal? El momento que molestó a los mexicanos 
0:56

¿Los Premios Oscar le faltaron el respeto a Silvia Pinal? El momento que molestó a los mexicanos 

Cine y Series
Halle Berry se vengó del beso de Adrien Brody 22 años después: así fue el sorpresivo momento
0:51

Halle Berry se vengó del beso de Adrien Brody 22 años después: así fue el sorpresivo momento

Cine y Series
Zoé Saldaña dedica su Oscar a su abuela migrante: ¿Con esto supera la polémica de ‘Emilia Perez’?
0:53

Zoé Saldaña dedica su Oscar a su abuela migrante: ¿Con esto supera la polémica de ‘Emilia Perez’?

Cine y Series
El mensaje oculto en el outfit que Ariana Grande usó en los Premios Oscar 2025 (pocos lo notaron)
0:44

El mensaje oculto en el outfit que Ariana Grande usó en los Premios Oscar 2025 (pocos lo notaron)

Cine y Series
  • 'Alien: Romulus'
  • 'Better Man'
  • GANADOR: 'Dune: Part Two'
  • 'Kingdom of the Planet of the Apes' ('El planeta de los simios: Nuevo reino')
  • 'Wicked'

Ganador a Mejor Cortometraje de Acción Real

  • 'A Lien'
  • 'Anuja'
  • GANADOR: 'I’m Not a Robot' ('No soy un robot')
  • 'The Last Ranger' ('El último ranger')
  • 'The Man Who Could Not Remain Silent' ('El hombre que no podía permanecer en silencio')

Ganador a Mejor Cortometraje Documental

  • 'Death by Numbers'
  • 'I Am Ready, Warden'
  • 'Incident'
  • 'Instruments of a Beating Heart'
  • GANADOR: 'The Only Girl in the Orchestra'
PUBLICIDAD

Ganador a Mejor Cortometraje Animado

  • 'Beautiful Men'
  • GANADOR: 'In the Shadow of the Cypress'
  • 'Magic Candies'
  • 'Wander to Wonder'
  • 'Yuck!'

Ganador a Mejor Película Documental

  • 'Black Box Diaries'
  • GANADOR: 'No Other Land'
  • 'Porcelain War'
  • 'Soundtrack to a Coup d’Etat'
  • 'Sugarcane'

Ganadora a Mejor Película de Animación

  • GANADORA: 'Flow'
  • 'Intensamente 2'
  • 'Memoir of a Snail'
  • 'Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas'
  • 'Robot salvaje'
PUBLICIDAD

Ganador a Mejor Diseño de Producción

  • 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • 'Cónclave'
  • 'Dune: Parte dos'
  • 'Nosferatu'
  • GANADOR: 'Wicked'

Ganador a Mejor Guion Adaptado

  • 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • GANADOR: 'Cónclave'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'Nickel Boys'
  • 'Sing Sing'

Ganador a Mejor Director

  • GANADOR: Sean Baker por 'Anora'
  • Brady Corbet por 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • James Mangold por 'A Complete Unknow' ('Un completo desconocido')
  • Jacques Audiard por 'Emilia Pérez'
  • Coralie Fargeat por 'The Substance' ('La sustancia')
PUBLICIDAD

Ganador a Mejor Guion Original

  • GANADOR: Sean Baker por 'Anora'
  • Brady Corbet y Mona Fastvold por 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • Jesse Eisenberg por 'A Real Pain' ('Un dolor real')
  • Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David por 'September 5'
  • Coralie Fargeat –por 'The Substance' ('La sustancia')

Ganadora a Mejor Actriz de Reparto

  • Monica Barbaro por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • Ariana Grande por 'Wicked'
  • Felicity Jones por 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • Isabella Rossellini por 'Cónclave'
  • GANADORA: Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'

Ganador a Mejor Actor de Reparto

  • Edward Norton por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • Guy Pearce por 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • Jeremy Strong por 'The Apprentice' ('El aprendiz')
  • GANADOR: Kieran Culkin por 'A Real Pain' ('Un dolor real')
  • Yura Borisov por 'Anora'
PUBLICIDAD

Ganadora a Mejor Actriz Protagonista

  • Cynthia Erivo por 'Wicked'
  • Demi Moore por 'The Substance' ('La sustancia')
  • Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí'
  • Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'
  • GANADORA: Mikey Madison por 'Anora'

Ganador a Mejor Actor Protagonista

  • GANADOR: Adrien Brody por 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • Timothée Chalamet por 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • Colman Domingo por 'Sing Sing'
  • Ralph Fiennes por 'Cónclave'
  • Sebastian Stan por 'The Apprentice' ('El aprendiz')

Ganador a Mejor Película Internacional

  • GANADOR: 'Aún estoy aquí', Brasil
  • 'La chica de la aguja', Dinamarca
  • 'Emilia Pérez', Francia
  • 'La semilla del fruto sagrado', Alemania
  • 'Flow', Letonia
PUBLICIDAD

Ganador a Mejor Película

  • GANADORA: 'Anora'
  • 'Aún estoy aquí'
  • 'Cónclave'
  • 'Dune: Parte dos'
  • 'Emilia Pérez'
  • 'The Substance' ('La sustancia')
  • 'Nickel Boys'
  • 'The Brutalist' ('El brutalista')
  • 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido')
  • 'Wicked'
Relacionados:
Premios Oscar 2025Premios OscarHollywoodActores HollywoodCinePelículasPelícula Emilia Pérez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD