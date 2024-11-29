Las mejores películas de Denzel Washington: A sus 69 años es uno de los favoritos de Hollywood

Video Denzel Washington no se podía ver en fotos: su apariencia lo molestaba

En ‘Gladiador 2’ Denzel Washington da vida a Macrino, un noble que a base de engaños logra convertirse en emperador romano.

No obstante, el actor, de 69 años, ha dicho abiertamente que probablemente ‘Gladiador II’ sea uno de sus últimas películas. Y es que él planea retirarse después de hacer algunos proyectos que ya tiene en la mira, como ‘Black Panther’, y las adaptaciones cinematográficas de ‘Othello’ y ‘King Lear’.

PUBLICIDAD

¿A qué se dedicaba Denzel Washington antes de ser actor?



Antes de ser la estrella de Hollywood que todos conocemos, Denzel Washington tuvo una vida tranquila alejada de los reflectores. De hecho, él tuvo varios trabajos que podrían ser considerados como comunes.

Uno de los primeros fue como recolector de basura. También trabajó como ayudante de barbero. Estos empleos lo ayudaron a mantenerse mientras estudiaba Periodismo en la Universidad de Fordham.

No obstante, Denzel Washington tomó un semestre sabático, en el que trabajó como director de artes creativas en un campamento de verano en Connecticut. Fue ahí donde surgió su interés por la actuación.

Cuando regresó a la universidad comenzó a tomar clases de actuación, participó en producciones teatrales y de ahí no hubo vuelta atrás.

Denzel se graduó y luego se ganó una beca para estudiar en el American Conservatory Theater en San Francisco. Después volvió a Nueva York para abrirse paso en el mundo de la actuación y el resto es historia.

Él es el actor afroamericano con más nominaciones en los Premios Oscar (10 en total), y se llevó la estatuilla dorada en 1989 por su participación en la película ‘Tiempos de gloria’ y en 2002 por ‘Día de entrenamiento’.

Mientras llega el momento de su retiro, aquí te traemos otras películas en las que puedes ver el trabajo de Denzel Washington:

Saga de ‘El Justiciero’ con Denzel Washington



Uno de los proyectos más conocidos de Denzel Washington es la saga de ‘El Justiciero’ (‘The Equalizer’), en la que da vida a Robert McCall, un ex agente que finge su muerte para llevar una vida tranquila.

PUBLICIDAD

Pero su sentido de justicia lo hace salir de la comodidad de su hogar, para ayudar a los más necesitados.

En la primera película McCall se enfrenta auna mafia rusa para salvar a una joven, en la segunda busca venganza por la muerte de una amiga cercana, y en la tercera, llamada ‘El Justiciero: Capítulo final’, se enfrenta a una mafia italiana.

'The Equalizer 2' Imagen Moviestore Collection Ltd

‘El libro de Eli’ con Denzel Washigton



‘El libro de Eli’ (‘The Book of Eli’) es una película post-apocalíptica en la que Denzel Washington interpreta a Eli, un hombre que viaja por Estados Unidos mientras protege un libro sagrado que contiene los secretos para salvar a la humanidad.

Sin embargo, hay otro hombre, Carnegie, interpretado por Gary Oldman, que buscará frenar sus planes, pues busca quedarse con el libro para controlar a la humanidad.

'The Book of Eli' Imagen MCT/Alcon Entertainment/MCT/Sipa USA

‘Barreras’, película de Denzel Washington



En ‘Barreras’ (‘Fences’) Denzel Washington da vida a Troy Maxon, un trabajador del sistema de alcantarillado que de joven soñó con convertirse en jugador profesional de baseball, pero no lo logró porque no se aceptaban jugadores de color en la primera división.

Es así como Troy debe conformarse con una vida humilde. Pero, aunque se esfuerza por ser un buen marido y un buen padre, debe lidiar con sus frustraciones y resentimientos.

Por su interpretación en esta película Denzel Washington fue nominado a un premio Oscar. La película aborda temas de interés como el racismo, los sueños sin alcanzar y las complejas relaciones familiares.

'Fences' Imagen Paramount Pictures

‘Duelo de titanes’ de Denzel Washington



Una de las películas más populares de Denzel Washington es ‘Duelo de titanes’ (‘Remember the Titans’), la cual está basada en hechos reales y sigue la historia de un equipo de fútbol americano de una escuela secundaria en Virginia en 1971.

PUBLICIDAD

En ella da vida al entrenador Herman Boone, quien debe unir a los jugadores en medio de un mandato federal de integración racial. Es así como el equipo termina por convertirse en un símbolo de unificación en la comunidad.

'Remember the Titans.' Imagen Entertainment Pictures

‘El vuelo’ de Denzel Washington



Denzel Washington interpreta al capitán William Whitaker en ‘El vuelo’ (‘Flight’), un piloto de avión con severos problemas de drogas y alcohol.

Durante un vuelo a su cargo el avión sufre una falla catastrófica, pero William realiza una maniobra de emergencia y salva a la mayor parte de los pasajeros.

Sin embargo, averiguaciones posteriores revelan que el accidente pudo haber sido su responsabilidad por estar bajo la influencia durante el vuelo. A partir de ello, se complica su situación legal y personal.