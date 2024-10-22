¿Quién es el actor que interpreta a Erick de niño en 'El secreto del río'? Sorprendió con su talento

Video Ella es la actriz trans que da vida a Sicarú en ‘El secreto del río’: Trinidad también es modelo

En las últimas semanas, 'El secreto del río' se posicionó en el top 10 de Netflix, y su popularidad ha generado curiosidad sobre el joven que interpretó a Erik en su versión infantil, quien dejó asombrados a todos impactados.

Mauro Guzmán el actor que actúa como Erik, también es cantante

El papel fue interpretado por Mauro Guzmán, un actor y cantante mexicano de 12 años. Mauro comenzó su carrera en el reality show 'La Voz Kids' en 2021, donde impresionó a los jueces con su voz. Aunque no ganó, su carrera despegó y se presentó en obras como 'Vaselina' y 'Escuela de Rock, el musical'.

En 2023, Mauro obtuvo el papel protagónico en 'El secreto del río', una serie que en sus inicios se tituló 'Para siempre'. En su cuenta de Instagram, @mauroguzmanoficial, comparte imágenes del detrás de cámaras y momentos con los actores que se convirtieron en sus amigos, como Frida Cruz y Diego Calva, quien interpreta la versión adulta de Erik.

Imagen @mauroguzmanoficial Instagram y Netflix

'El secreto del río' no es el primer trabajo de Mauro Guzmán como actor

Si bien su trabajo en la serie de Netflix podría considerarse su debut actoral, Mauro ya había participado en cortometrajes, comerciales televisivos e incluso en el videoclip del grupo Intocable, 'No se vuelve a repetir.'

A pesar del éxito como actor, Mauro sigue comprometido con su pasión por la música, creando contenido para su canal de YouTube, que ya cuenta con casi mil suscriptores.

Por último, su talento no ha pasado desapercibido, y muchos espectadores ya anticipan que será una figura a seguir en futuros proyectos. En entrevistas, los productores y el elenco han reconocido su dedicación y profesionalismo en el set, resaltando que, a pesar de ser nuevo en la industria, trabaja al nivel de actores con mayor experiencia.

Imagen @mauroguzmanoficial Instagram y Netflix