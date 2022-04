Scrat de 'La Era de Hielo' por fin se comió su bellota: se despidió con un tierno corto

En 2002, se estrenó la cinta infantil de 'La Era de Hielo' creada por la empresa Blue Sky Studios . En ella se presentó a un simpático personaje que parecía una ardilla y tenía una bellota.

En su intento por guardarla y mantenerla a salvo, desencadena una serie de eventos como erupciones, rompimiento de glaciares, entre otras catástrofes más.

Desde su primera aparición se ganó el corazón de los espectadores y, aunque su aparición en la saga de 'La Era de Hielo' era recurrente, esta no se centraba en él.

Este reconocido personaje hizo una última aparición en un simpático corto, el cual causó nostalgia entre los internautas.

El video titulado 'Finale' que aparece en YouTube, muestra en 35 segundos cómo Scart ve una bellota y en lugar de tratar de incrustarla en el piso, comienza a comérsela, algo que jamás había ocurrido y que todos esperaban ver con ansias.



Dicho material, que se viralizó estuvo acompañado de un mensaje de despedida muy especial que marca el fin de una era para aquellos que crecieron con las películas de 'La Era de Hielo'.

"En los últimos días de Blue Sky Studios, un pequeño equipo de artistas se reunió para hacer una toma final. Esta toma es una despedida, una despedida en nuestros propios términos".



Poco después de que se publicara el video, las redes sociales mantuvieron en tendencia a Scrat y expresaron tristeza porque no volverán a verlo.

"Siento que mi infancia esta finalmente completa, por fin Scrat logró comerse su bellota", "Me dieron ganas de llorar", "Un navajazo me hubiera dolido menos. Al menos por fin Scrat se ha podido comer la bellota" o "20 años después se comió su bellotita, no puedo con este video", son algunos de los cometarios que se pueden leer en Twitter.

¿Por qué ya no aparecerá Scrat en la pantalla grande?

Esto se dio cuando Disney compró 20th Century Fox en 2019. Aunque se esperaba que Blue Sky Studios se incorporara a su sección de animación esto no pasó y la compañía decidió cerrar las puertas definitivamente en febrero de 2021, mientras aún trabajaba en una serie de proyectos, incluida la serie de cortos de Scrat, Ice Age: Scrat Tales, la cual está disponible en Disney plus.

Otro factor que también hizo oficial la salida de Scrat fue la batalla legal que se dio por el personaje por alrededor de 20 años, pues la diseñadora Ivy Silberstein, inició una demanda para demostrar que era la dueña legítima del personaje y creadora única.



En enero de este año, todo se resolvió y la mujer compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores que simpre la impulsaron a luchar y no rendirse en su batalla legal.

"No hay Scrat en 'La Era de Hielo 6' de Disney. Gracias Walt Disney Company y Abigail Disney por respetar mi marca registrada y mi personaje. Creé a Sqrat el 19 de mayo de 1999. Hace 20 años, el 12 de marzo de 2002, se estrenó la primera ‘Era de hielo’. Han sido 20 años de pelear y gané", escribió en redes sociales.



Esto quiere decir que Disney perdió sus derechos sobre Scrat, por lo que si quiere que continue apareciendo, deberá pagarle a la artista original y llegar a un acuerdo, aunque esto parece poco probable.