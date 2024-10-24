Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans

Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

Trinidad González es una actriz y modelo mexicana, de 24 años, que está cautivando al público con su interpretación de Sicarú en la serie de Netflix 'El secreto del río'.

Su papel como una mujer trans que pertenece a la comunidad muxe en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público.

Sicarú en 'El secreto del río' Imagen Cortesía Netflix / ©2024

La trayectoria de Trinidad González, Sicarú en 'El secreto del río': ha triunfado en el extranjero

Antes de convertirse en actriz, Trinidad González destacó en el mundo de la moda. Desde pequeña supo que quería ser modelo, pues pasaba el tiempo mirando las revistas de moda de su tía, quien tenía un consultorio dental.

Gracias a su belleza y talento en la paserela, Trinidad fue firmada por la agencia Supa Model Managment y se mudó a Londres para comenzar su carrera en el modelaje. Ha posado para prestigiosas marcas como Moschino, Vivianne Westwood y Valentino, además de protagonizar campañas publicitarias internacionales.

Trinidad González, actriz trans que protagoniza 'El secreto del río' Imagen Instagram Trinidad González

Sin embargo, fue su pasión por la actuación lo que la llevó a aceptar el desafiante papel de Sicarú (Manuel de grande) en 'El secreto del río'. El cambio de modelo a actriz fue difícil para Trinidad González, pues considera que son disciplinas completamente distintas:

“En el modelaje no te muestras tanto, no muestras tus sentimientos, muestras tu físico y ya, y en la actuación te muestras vulnerable, no solo ante la cámara, sino ante gente que está alrededor y eso es algo que no había hecho en mi vida”.

La actriz Trinidad González interpreta a Sicarú en 'El secreto del río' Imagen Cortesía Netflix

Qué es una muxe, el papel que interpreta Trinidad González con su personaje Sicarú en 'El secreto del río'

El personaje de Sicarú es una muxe, un tercer género reconocido en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Las muxes son personas asignadas al sexo masculino al nacer, pero que se identifican con una expresión de género femenina.

Muxe significa una persona que nació con el sexo masculina y adopta el rol femenino. Imagen Univisión

Trinidad González, al interpretar a Sicarú, no solo ha dado visibilidad a la comunidad trans, sino también a la cultura muxe y su rica diversidad.

Para Trinidad es importante que se le dé este tipo de representación responsable a las personas trans, y declaró: