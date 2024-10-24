Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans
'El secreto del río', serie mexicana de Ernesto Contreras, se convirtió en una de las producciones latinoamericanas más exitosas en Netflix. Aunque todos los actores hacen una gran interpretación, destaca la actuación de Trinidad González, la artista trans originaria que interpreta a la muxe Sicarú.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Trinidad González es una actriz y modelo mexicana, de 24 años, que está cautivando al público con su interpretación de Sicarú en la serie de Netflix 'El secreto del río'.
Su papel como una mujer trans que pertenece a la comunidad muxe en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público.
La trayectoria de Trinidad González, Sicarú en 'El secreto del río': ha triunfado en el extranjero
Antes de convertirse en actriz, Trinidad González destacó en el mundo de la moda. Desde pequeña supo que quería ser modelo, pues pasaba el tiempo mirando las revistas de moda de su tía, quien tenía un consultorio dental.
Gracias a su belleza y talento en la paserela, Trinidad fue firmada por la agencia Supa Model Managment y se mudó a Londres para comenzar su carrera en el modelaje. Ha posado para prestigiosas marcas como Moschino, Vivianne Westwood y Valentino, además de protagonizar campañas publicitarias internacionales.
Sin embargo, fue su pasión por la actuación lo que la llevó a aceptar el desafiante papel de Sicarú (Manuel de grande) en 'El secreto del río'. El cambio de modelo a actriz fue difícil para Trinidad González, pues considera que son disciplinas completamente distintas:
“En el modelaje no te muestras tanto, no muestras tus sentimientos, muestras tu físico y ya, y en la actuación te muestras vulnerable, no solo ante la cámara, sino ante gente que está alrededor y eso es algo que no había hecho en mi vida”.
Qué es una muxe, el papel que interpreta Trinidad González con su personaje Sicarú en 'El secreto del río'
El personaje de Sicarú es una muxe, un tercer género reconocido en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Las muxes son personas asignadas al sexo masculino al nacer, pero que se identifican con una expresión de género femenina.
Trinidad González, al interpretar a Sicarú, no solo ha dado visibilidad a la comunidad trans, sino también a la cultura muxe y su rica diversidad.
Para Trinidad es importante que se le dé este tipo de representación responsable a las personas trans, y declaró:
"Me gustaría que me lleguen los proyectos correctos, personajes con los que me sienta muy conforme y en mi zona, pero también que a las mujeres transgénero se les siga representando dignamente”