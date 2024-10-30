¿'El secreto del río' tendrá segunda temporada? Esto es lo que podría pasar con la historia

Video ¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe

La serie de Netflix 'El secreto del río', sigue en el top 10 por su mensaje de amistad e inclusión, sobre todo hacia la comunidad LGBTQ+. Mucho se ha especulado sobre si tendrá una segunda temporada y a continuación, te explicamos si es verdad.

'El secreto del río', l

a serie mexicana que es todo un éxito

Este drama, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, México, presenta a Manuel, un joven que regresa al pueblo donde vivió en su niñez con una nueva identidad: Sicarú. Al volver, se enfrenta a la discriminación de algunos pobladores y al rechazo de su antiguo amigo Erik, con quien tuvo una fuerte conexión después de vivir una experiencia traumática juntos.

Su final revela que la relación amistosa de Sicarú y Erik vuelve a florecer, que ambos rescatan a un niño que iba a ser vendido de manera ilegal y las muxes del pueblo celebran en una fiesta a Solange, quien era una parte importante de la comunidad.

¿Netflix hará una segunda temporada de la historia de Sicarú y Erik?

Por ahora, ningún actor o la empresa Netflix no han mencionado nada sobre una segunda temporada y las posibilidades de que ocurra son mínimas por un factor en especial.

'El secreto del río'



La serie resuelve la mayoría de las incógnitas que plantea a lo largo de los capítulos, como qué sucedió cuando se descubrió que Erik y Manuel vieron morir a Sergio, cómo los protagonistas logran retomar su amistad y la manera en que atrapan al policía que traficaba niños.

Esto significa que si 'El secreto del río' regresa con una segunda temporada, tendría que crearse un nuevo conflicto para que Sicarú y Erik lo enfrenten, lo cual podría hacer que la trama se vuelva demasiado elaborada y menos creíble, dado que el octavo capítulo deja un final feliz para todos.

Un detalle importante a considerar es que, en ocasiones, Netflix evalúa el rendimiento de una serie durante los primeros meses después de su lanzamiento antes de decidir si continuará o no. De acuerdo con el historial de la plataforma, el anuncio de una renovación suele ocurrir entre tres y seis meses después del estreno de la primera temporada. Esto implica que, en caso de una segunda entrega, el anuncio oficial podría llegar a inicios del próximo año.

Para los seguidores existe un debate en el tema, pues la idea de una segunda temporada abre varias posibilidades de expansión para la historia y los personajes, pero para otros creen que de no ser realizada de la manera adecuada podría perder audiencia, por lo cual debe extenderse.

'El secreto del río'