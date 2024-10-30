Serie 'El secreto del río'

¿'El secreto del río' tendrá segunda temporada? Esto es lo que podría pasar con la historia

'El secreto del río' continúa cautivando a la audiencia con su historia, pero la pregunta más realizada en redes es si tendrá una segunda temporada y esto es lo que sabemos hasta el momento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video ¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe

La serie de Netflix 'El secreto del río', sigue en el top 10 por su mensaje de amistad e inclusión, sobre todo hacia la comunidad LGBTQ+. Mucho se ha especulado sobre si tendrá una segunda temporada y a continuación, te explicamos si es verdad.

'El secreto del río', l

PUBLICIDAD

a serie mexicana que es todo un éxito

Este drama, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, México, presenta a Manuel, un joven que regresa al pueblo donde vivió en su niñez con una nueva identidad: Sicarú. Al volver, se enfrenta a la discriminación de algunos pobladores y al rechazo de su antiguo amigo Erik, con quien tuvo una fuerte conexión después de vivir una experiencia traumática juntos.

Más sobre Serie 'El secreto del río'

Ella es Lisa Rivas, la actriz de Paulina en 'El secreto del río' (pronto trabajará con Eugenio Derbez)
2 mins

Ella es Lisa Rivas, la actriz de Paulina en 'El secreto del río' (pronto trabajará con Eugenio Derbez)

Cine y Series
Estos son los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’: sus hermosos paisajes se pueden visitar
3 mins

Estos son los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’: sus hermosos paisajes se pueden visitar

Cine y Series
¿Quién es la actriz trans que interpreta a Solange en ‘El secreto del río’?
3 mins

¿Quién es la actriz trans que interpreta a Solange en ‘El secreto del río’?

Cine y Series
El actor que interpreta a Erick en 'El secreto del río' trabajó con Margot Robbie: él es Diego Calva
2 mins

El actor que interpreta a Erick en 'El secreto del río' trabajó con Margot Robbie: él es Diego Calva

Cine y Series
Ella es Frida Sofía, la actriz de 13 años que interpreta a Manuel en 'El secreto del río'
2 mins

Ella es Frida Sofía, la actriz de 13 años que interpreta a Manuel en 'El secreto del río'

Cine y Series
¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe
0:59

¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe

Cine y Series
'El secreto del río', final explicado: ¿Alguien más sabrá la verdad que ocultaron Erick y Sicarú?
4 mins

'El secreto del río', final explicado: ¿Alguien más sabrá la verdad que ocultaron Erick y Sicarú?

Cine y Series
Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans
2 mins

Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans

Cine y Series
¿Qué es ‘La Vela’, la celebración de 'El secreto del río' en la que discriminan a las muxes?
0:58

¿Qué es ‘La Vela’, la celebración de 'El secreto del río' en la que discriminan a las muxes?

Cine y Series
¿De qué murió Solange en ‘El secreto del río’? Su trágico final sí puede suceder en la vida real
0:57

¿De qué murió Solange en ‘El secreto del río’? Su trágico final sí puede suceder en la vida real

Cine y Series

Su final revela que la relación amistosa de Sicarú y Erik vuelve a florecer, que ambos rescatan a un niño que iba a ser vendido de manera ilegal y las muxes del pueblo celebran en una fiesta a Solange, quien era una parte importante de la comunidad.

¿Netflix hará una segunda temporada de la historia de Sicarú y Erik?

Por ahora, ningún actor o la empresa Netflix no han mencionado nada sobre una segunda temporada y las posibilidades de que ocurra son mínimas por un factor en especial.

'El secreto del río'
'El secreto del río'
Imagen Netflix


La serie resuelve la mayoría de las incógnitas que plantea a lo largo de los capítulos, como qué sucedió cuando se descubrió que Erik y Manuel vieron morir a Sergio, cómo los protagonistas logran retomar su amistad y la manera en que atrapan al policía que traficaba niños.

PUBLICIDAD

Esto significa que si 'El secreto del río' regresa con una segunda temporada, tendría que crearse un nuevo conflicto para que Sicarú y Erik lo enfrenten, lo cual podría hacer que la trama se vuelva demasiado elaborada y menos creíble, dado que el octavo capítulo deja un final feliz para todos.

Un detalle importante a considerar es que, en ocasiones, Netflix evalúa el rendimiento de una serie durante los primeros meses después de su lanzamiento antes de decidir si continuará o no. De acuerdo con el historial de la plataforma, el anuncio de una renovación suele ocurrir entre tres y seis meses después del estreno de la primera temporada. Esto implica que, en caso de una segunda entrega, el anuncio oficial podría llegar a inicios del próximo año.

Para los seguidores existe un debate en el tema, pues la idea de una segunda temporada abre varias posibilidades de expansión para la historia y los personajes, pero para otros creen que de no ser realizada de la manera adecuada podría perder audiencia, por lo cual debe extenderse.

'El secreto del río'
'El secreto del río'
Imagen Netflix


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Serie 'El secreto del río'NetflixSeries de NetflixMéxico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD