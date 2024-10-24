'El secreto del río', final explicado: ¿Alguien más sabrá la verdad que ocultaron Erick y Sicarú?

Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

‘El secreto del río’, del director mexicano Ernesto Contreras, está arrasando en Netflix por su intrigante y emotiva trama. Además de que cuenta una historia de amistad, la serie visibiliza a los muxes, conocidas como el tercer género en el estado de Oaxaca, México.

¿De qué trata la serie de Netflix ‘El secreto del río’?

‘El secreto del río’ sigue a dos amigos de la infancia, Manuel y Erick, cuyas vidas quedan entrelazadas para siempre después de presenciar un trágico suceso y sentir que fueron culpables.

Manuel llega al estado de Oaxaca para pasar sus vacaciones con su abuela y es ahí donde conoce a Erick, hijo de la mejor amiga de su madre. Sin embargo, el padre de Erick se opone a la amistad de los pequeños porque, desde su punto de vista, Manuel es diferente a los demás niños.

Y es que Manuel empieza a descubrir su propia identidad al conocer a las muxes, que en la cultura zapoteca son aquellas personas que nacen con el sexo masculino, pero se asumen como mujeres y toman roles femeninos.

‘El secreto del río’ Imagen Netlflix

¿Cuál es el secreto que Erick y Manuel juran guardar en 'El secreto del río'?

Durante la boda de los tíos de Erick, Ana y Sergio, ocurre un terrible acontecimiento. El padre de Erick, Jacinto, maltrata a Manuel y el pequeño huye hacia el río.

Sergio también va hacia el río que se adentra en una cueva y ve pasar a Manuel, así que lo sigue porque quiere abusar de él. Por fortuna, Erick llega a tiempo para ayudar a su amigo. La pelea sube de nivel hasta que Sergio cae al río, se golpea en la cabeza y muere.

Impactados con lo que acaba de pasar, Manuel y Erick prometen no hablar sobre el tema. Sin embargo, Orlando, el policía que investiga el caso, vincula a los niños con la muerte de Sergio.

Durante la investigación, Orlando visita a la muxe Solange, quien le cuenta sobre el historial de abusos de Sergio y le dice que probablemente intentó aprovecharse de Manuel en el río. El oficial, pensando en su propia hija, da por cerrado el caso.

Después, Manuel se va a vivir con su papá a otro estado y se separa de Erick durante varios años. Luego de pasar momentos muy difíciles, escapar de su casa y llegar hasta Estados Unidos, Manuel por fin puede mostrarse ante el mundo tal y como es: como una mujer. Así, regresa al pueblo como Sicarú.

'El secreto del río' Imagen Netflix

El final explicado de ‘El secreto del río’

En un inicio Erick, quien ya está convertido en todo un hombre, no quiere retomar su amistad con Sicarú, pero cambia de opinión cuando recibe de forma anónima la pulsera que Manuel perdió en el río el día de la muerte de Serigo.

Ese accesorio podría involucrarlos a ambos en el caso que parecía olvidado. Es entonces cuando Erick comienza a pasar más tiempo con Sicarú, hasta que recibe otra carta amenazante.

Luego, sale a la luz que la propia Sicarú fue quien le mandó la pulsera a su amigo de la infancia, con la intención de recuperar su relación. Sin embargo, la carta no la mandó él, sino que fue enviada por Ana, la viuda de Sergio, que no superaba la muerte de su esposo.

'El secreto del río'. Imagen Netflix

Al final le explican a Ana lo que asó ese día en el río y, al conocer la verdad, ella se da cuenta que en realidad no conocía bien a Sergio, así que decide dejar atrás el pasado.

Por otro lado, Sicarú, con la ayuda de los muxes, recupera la casa donde solía vivir su abuela, a la par que desenmascaran una red de tráfico infantil que utilizaba esa vivienda para estos ruines fines.

Al final de ‘El secreto del río’ la amistad entre Erick y Sicarú parece más fuerte que nunca. Erick continúa su vida con su esposa y esperan un hijo, a la vez que se da a entender que Sicarú adopta a Emiliano, el niño al que salvó del tráfico infantil; pues luego de que ella vuelve temporalmente a su casa en Estados Unidos, regresa al pueblo y se reúne con él.

