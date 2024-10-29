¿Quién es la actriz trans que interpreta a Solange en ‘El secreto del río’?

Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

‘ El secreto del río’ es una producción mexicana, a cargo de Ernesto Contreras, que está arrasando en Netflix por los profundos temas que aborda.

Además de narrar la historia de amistad de Erick y Manuel, dos pequeños que se ven involucrados en una tragedia que marca sus vidas para siempre, la serie visibiliza a las personas muxes, que son conocidas como 'el tercer género' en el estado de Oaxaca, México.

Diego Calva, Trinidad González, Mauro Guzmán y Frida Sofía Cruz protagonizan la serie en los papeles de Erick y Manuel (tanto de niños como de adultos, respectivamente), pero también aparecen otros talentosos artistas, como aquella que interpreta a la muxe Solange.

¿Cómo se llama la actriz de Solange en ‘El secreto del río’?

El personaje de Solange en ‘El secreto del río’ se robó el cariño de los espectadores y muchos se preguntan quién se encuentra detrás de la muxe. Se trata de La Bruja de Texcoco, una actriz y compositora trans originaria de la Ciudad de México.

En el cortometraje de 2019 ‘La Bruja de Texcoco’, a cargo de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, ella misma contó un poco sobre su persona.

La Bruja de Texcoco narra que ella siempre quiso ser una sirena y que desde muy pequeña deseaba usar ropa de mujer. Fue hasta que asistió a una festividad en Texcoco cuando obtuvo “el empujoncito” que necesitaba para convertirse en su verdadero ser.

En esa fiesta se encontró a un brujo, quien le dijo que sus manos eran de mujer y que estaba destinado a ser una de sus brujas. A partir de entonces, La Bruja de Texcoco empezó a utilizar elementos más femeninos (como flores, blusas, faldas y tacones) y a travestirse. Así se reconcilió con su cuerpo y tuvo un empoderamiento femenino muy grande.

Solange de 'El secreto del río' Imagen Netflix/ @labrujadetexcoco en Instagram

La trayectoria de La Bruja de Texcoco, Solange en ‘El secreto del río’

La Bruja de Texcoco es una verdadera artista: a lo largo de los años se ha desempeñado como cantante, actriz, bailarina y como música instrumentista.

En un inicio La Bruja de Texcoco comenzó la carrera en Física Matemática en el Instituto Politécnico Nacional, pero cuando tenía 20 años la dejó porque se dio cuenta que el arte era lo suyo.

Después estudió Música en la Escuela de Música Mexicana. Se sabe que desde los nueve años empezó a tocar su primer instrumento, y que toca la vihuela, el arpa y el violín.

En 2019 ella lanzó su primer disco, ‘De brujas, panteras y chachalacas’, donde sorprendió con una fusión de música mexicana con un toque de su propia identidad.

La Bruja de Texcoco ha mostrado su talento en diferentes conciertos y escenarios, y en el año 2020 se convirtió en la primera artista trans en presentarse en el festival Vive Latino.

En cuanto a su carrera como actriz, antes de aparecer en ‘El secreto del río’ La Bruja de Texcoco ya había trabajado en otras producciones, como ‘Tengo que morir todas las noches’ y en su propio cortometraje llamado ‘La Bruja de Texcoco’, el cual fue nominado en 2020 a los Premios Ariel en la categoría de mejor cortometraje documental.

La Bruja de Texcoco es Sognare en 'El secreto del río' Imagen Cortesía Netflix / Instagram La Bruja del Río

¿Cuál es el papel de La Bruja de Texcoco en ‘El secreto del río’?

En ‘El secreto del río’ el personaje de La Bruja de Texcoco es Solange, es una muxe que vive en el Istmo de Tehuantepec, región donde se ubica el programa.

Los muxes son una identidad de género tradicional de la cultura zapoteca en Oaxaca, México. Se consideran un tercer género, distinto al masculino y femenino.

Los muxes pueden ser personas asignadas como hombres al nacer, pero que adoptan roles y comportamientos tradicionalmente asociados con las mujeres, aunque también hay muxes que no se identifican estrictamente con lo femenino.

En ‘El secreto del río’ el apoyo de Solange es fundamental para el pequeño Manuel, quien desde muy pequeño queda impactado por la manera de vivir de las muxes.