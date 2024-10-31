Estos son los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’: sus hermosos paisajes se pueden visitar

Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

‘El secreto del río’ está repleta de sorpresas. Por un lado, su elenco está conformado por actores de primer nivel, como Diego Calva, quien trabajó con Margot Robbie , o Trinidad González, la actriz trans que interpreta a Sicarú.

Pero la magia de esta serie de Netflix va más allá de su elenco o su trama, pues ‘El secreto del río’ muestra diversos paisajes dignos de admirar. Si te quedaste pensando dónde la grabaron, o si es posible visitar estos lugares, aquí te decimos lo que debes saber sobre ellos.

¿En dónde se grabó la serie de Netflix ‘El secreto del río’?



‘El secreto del río’ se grabó en el el Istmo de Tehuantepec, una región ubicada entre los estados de Oaxaca y Veracruz, México.

La serie se rodó en varios pueblos y localidades de esta zona, e incluso se incluyó a personas de estas comunidades tanto en el elenco como en el equipo de producción.

La ciudad de Juchitán, mejor conocida como la Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, fue uno de los principales escenarios donde se grabó ‘El secreto del río’. Se trata de una de las principales ciudades de la cultura zapoteca donde se ubican los muxes en la vida real.

En ‘El secreto del río’ también aparece Salinas Cruz, un puerto pesquero del estado de Oaxaca. Es conocido por sus hermosas playas y por su papel estratégico en la región como puerto comercial.

Ciudad Ixtepec y San Blas Atempa también aparecen en la serie de Netflix. Son pueblos conocidos por sus tradiciones, como el arte del tejido o su típica gastronomía.

'El secreto del río' Imagen Netflix

¿En dónde se encuentra el Istmo de Tehuantepec que mencionan en ‘El secreto del río’?



El Istmo de Tehuantepec es una región ubicada al sur de México, que se caracteriza por ser una franja estrecha de tierra que separa a los océanos Atlántico y Pacífico.

Se encuentra distribuido en dos distritos del estado de Oaxaca, México: Juchitán y Tehuantepec. Es una zona que destaca por su riqueza cultural, por sus embelesantes paisajes y por sus tradiciones zapotecas.

La serie de Netflix se rodó el distintos puntos del Istmo, como Salina Cruz, San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Juchitán y Unión Hidalgo.

Uno de los lugares de Juchitán que aparecen en ‘El secreto del río’ es la Sierra Tolistoque en Oaxaca, la cual es una de las reservas ecológicas más importantes del Istmo.

La cueva donde grabaron 'El secreto del río': ¿dónde está y cómo se llama?



En ‘El secreto del río’ se utilizó una locación clave para la trama de la historia: la cueva de Tolistoque, donde el tío de Erick, Sergio, tras internet abusar de Manuel, resbala y cae al agua. Sergio fallece, y deja a los pequeños con la sensación de que su muerte fue su culpa.

Esta escena se grabó en la cueva de Tolistoque, mejor conocida como el Ojo de Agua de Tolistoque. Se trata de un sitio emblemático del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que resalta por sus increíbles aguas cristalinas.

La cueva se encuentra entre las comunidades de Juchitán, Ixtepec y Unión Hidalgo, y gracias a la serie de Netflix está ganando popularidad entre los turistas que visitan Oaxaca.

'El secreto del río' Imagen Netflix

¿Se pueden visitar los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’?



La respuesta es sí: cualquiera puede visitar el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México. De hecho, es un destino turístico que ofrece variados atractivos, como su riqueza histórica, natural y gastronómica.

En Salina Cruz se ubican playas como Huatulco, y Juchitán de Zaragoza es una ciudad famosa por sus mercados, su comida y sus artesanías. Se trata de una región rica en paisajes, climas y posibilidades ecoturísticas.

La cueva de Tolistoque también está abierta al público y es de acceso gratuito. Se puede llegar a ella a través de la carretera Transístmica en dirección a La Ventosa, o a través de la carretera 185 D, si es que planeas llegar al lugar desde la ciudad o la costa de Oaxaca.

En el camino verás un letrero con la palabra “Tolistoque” cerca de un puente, el cual te guiará para llegar a la cueva. Deberás atravesar un camino de terracería para llegar a ella, el cual se extiende por alrededor de cuatro kilómetros.