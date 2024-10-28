Ella es Frida Sofía, la actriz de 13 años que interpreta a Manuel en 'El secreto del río'

Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

Frida Sofía Cruz es una actriz mexicana de 13 años, que está capturando la atención del público con su interpretación de Manuel en la serie de Netflix ‘El secreto del río’.

¿Quién es Manuel de niño en ‘El secreto del río’, serie de Netflix?

En ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz interpreta a Manuel, un niño que llega al pueblo de Tehuantepec, Oaxaca, para pasar las vacaciones con su abuela. Durante su estancia, Manuel conoce a Erick, el hijo de la mejor amiga de su madre, y juntos forman una amistad entrañable. Sin embargo, la vida de Manuel está marcada por la búsqueda de su identidad y la lucha contra los prejuicios de su entorno.

Nacida el 12 de agosto de 2011 en Ciudad de México, Frida Sofía, a sus 13 años, ya se perfila como una de las promesas más brillantes de la actuación en México.

¿Frida Sofía Cruz usó peluca o se cortó el cabello para actuar como Manuel en ‘El secreto del río’?

Para interpretar a Manuel en ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz decidió cortar su cabello, demostrando su compromiso y dedicación con el papel.

Esta transformación física fue crucial para plasmar la esencia del personaje y su evolución a lo largo de la serie. La joven actriz se preparó intensamente, estudiando el guion y comprendiendo la profundidad de su personaje para ofrecer una actuación auténtica y conmovedora.

¿En qué otras películas o series ha aparecido Frida Sofía Cruz?

Antes de su papel en ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz ya había mostrado su talento en otras producciones. Participó en la película ‘El último vagón’ en 2023, dirigida por Ernesto Contreras, donde interpretó a Valeria.

Frida Sofía comenzó su formación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, donde estudió de 2016 a 2018. Su dedicación y talento la han llevado a destacarse en cada proyecto en el que participa, y su actuación en ‘El secreto del río’ ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público.

‘El secreto del río’ es una serie que se adentra en la vida de dos amigos de la infancia, Manuel y Erik, cuyas vidas quedan entrelazadas para siempre después de presenciar un trágico suceso.

