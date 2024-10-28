Serie 'El secreto del río'

Ella es Frida Sofía, la actriz de 13 años que interpreta a Manuel en 'El secreto del río'

Frida Sofía Cruz, una talentosa actriz mexicana, está ganando una gran popularidad por su papel de Manuel en la serie de Netflix ‘El secreto del río’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

286386642_5552783321469860_561603386226712545_n.jpeg
Por:
Sofia Valencia.
Video La rechazaron de niña y ahora protagoniza una serie: conoce a la actriz trans Trinidad González

Frida Sofía Cruz es una actriz mexicana de 13 años, que está capturando la atención del público con su interpretación de Manuel en la serie de Netflix ‘El secreto del río’.

¿Quién es Manuel de niño en ‘El secreto del río’, serie de Netflix?

PUBLICIDAD

En ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz interpreta a Manuel, un niño que llega al pueblo de Tehuantepec, Oaxaca, para pasar las vacaciones con su abuela. Durante su estancia, Manuel conoce a Erick, el hijo de la mejor amiga de su madre, y juntos forman una amistad entrañable. Sin embargo, la vida de Manuel está marcada por la búsqueda de su identidad y la lucha contra los prejuicios de su entorno.

Nacida el 12 de agosto de 2011 en Ciudad de México, Frida Sofía, a sus 13 años, ya se perfila como una de las promesas más brillantes de la actuación en México.

‘El secreto del río’
‘El secreto del río’
Imagen Netlflix

Más sobre Serie 'El secreto del río'

Ella es Lisa Rivas, la actriz de Paulina en 'El secreto del río' (pronto trabajará con Eugenio Derbez)
2 mins

Ella es Lisa Rivas, la actriz de Paulina en 'El secreto del río' (pronto trabajará con Eugenio Derbez)

Cine y Series
Estos son los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’: sus hermosos paisajes se pueden visitar
3 mins

Estos son los lugares donde grabaron ‘El secreto del río’: sus hermosos paisajes se pueden visitar

Cine y Series
¿'El secreto del río' tendrá segunda temporada? Esto es lo que podría pasar con la historia
2 mins

¿'El secreto del río' tendrá segunda temporada? Esto es lo que podría pasar con la historia

Cine y Series
¿Quién es la actriz trans que interpreta a Solange en ‘El secreto del río’?
3 mins

¿Quién es la actriz trans que interpreta a Solange en ‘El secreto del río’?

Cine y Series
El actor que interpreta a Erick en 'El secreto del río' trabajó con Margot Robbie: él es Diego Calva
2 mins

El actor que interpreta a Erick en 'El secreto del río' trabajó con Margot Robbie: él es Diego Calva

Cine y Series
¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe
0:59

¿Por qué a Solange le cortan el cabello cuando muere? Así es el funeral de una muxe

Cine y Series
'El secreto del río', final explicado: ¿Alguien más sabrá la verdad que ocultaron Erick y Sicarú?
4 mins

'El secreto del río', final explicado: ¿Alguien más sabrá la verdad que ocultaron Erick y Sicarú?

Cine y Series
Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans
2 mins

Pasó del rechazo a triunfar con 'El secreto del río': así ha sido la vida de Trinidad, actriz trans

Cine y Series
¿Qué es ‘La Vela’, la celebración de 'El secreto del río' en la que discriminan a las muxes?
0:58

¿Qué es ‘La Vela’, la celebración de 'El secreto del río' en la que discriminan a las muxes?

Cine y Series
¿De qué murió Solange en ‘El secreto del río’? Su trágico final sí puede suceder en la vida real
0:57

¿De qué murió Solange en ‘El secreto del río’? Su trágico final sí puede suceder en la vida real

Cine y Series

¿Frida Sofía Cruz usó peluca o se cortó el cabello para actuar como Manuel en ‘El secreto del río’?

Para interpretar a Manuel en ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz decidió cortar su cabello, demostrando su compromiso y dedicación con el papel.

Esta transformación física fue crucial para plasmar la esencia del personaje y su evolución a lo largo de la serie. La joven actriz se preparó intensamente, estudiando el guion y comprendiendo la profundidad de su personaje para ofrecer una actuación auténtica y conmovedora.

Imagen @imagendelgolfo_ / Twitter y Netflix

¿En qué otras películas o series ha aparecido Frida Sofía Cruz?

Antes de su papel en ‘El secreto del río’, Frida Sofía Cruz ya había mostrado su talento en otras producciones. Participó en la película ‘El último vagón’ en 2023, dirigida por Ernesto Contreras, donde interpretó a Valeria.

Sacrificó su belleza para ser Manuel en 'El secreto del río'
Sacrificó su belleza para ser Manuel en 'El secreto del río'
Imagen Instagram Frida Cruz / Cortesía Netflix

Frida Sofía comenzó su formación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, donde estudió de 2016 a 2018. Su dedicación y talento la han llevado a destacarse en cada proyecto en el que participa, y su actuación en ‘El secreto del río’ ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público.

'El secreto del río'.
'El secreto del río'.
Imagen Netflix

‘El secreto del río’ es una serie que se adentra en la vida de dos amigos de la infancia, Manuel y Erik, cuyas vidas quedan entrelazadas para siempre después de presenciar un trágico suceso.

PUBLICIDAD

La serie de Netflix no solo narra su amistad, también visibiliza a las muxes, un tercer género reconocido en la cultura zapoteca de Oaxaca. A través de la historia de Manuel, quien más tarde se identifica como Sicarú, la producción aborda temas de identidad, aceptación y la lucha contra la discriminación.

Relacionados:
Serie 'El secreto del río'Series de NetflixSeriesNetflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD