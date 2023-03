¿Qué fue de actriz de ‘Alice in Wonderland’ y por qué desapareció de Hollywood? Así vive ahora

Tim Burton ha trabajado en muchas películas con Johnny Depp y los papeles del actor se han vuelto muy reconocidos, como el del 2010 donde interpretó al Sombrerero Loco en Alice in Wonderland, protagonizada por Mia Wasikowska.

A pesar del escándalo de su divorcio, la estrella de Depp no se ha apagado y volverá al cine como el rey de Francia en Netflix; sin embargo, Mia Wasikowska no puede contar una historia similar.

Ya que la actriz que protagonizó ‘Alice in Wonderland’ a sus 21 años y la secuela en 2016, después de unos años exitosos en Hollywood, decidió alejarse de los reflectores y llevar una vida más tranquila.





¿Qué fue de Mia Wasikowska? La actriz de ‘Alice in Wonderland’

La actriz australiana saltó a la fama con ‘Alice in Wonderland’ en 2010, pero en realidad desde los 15 años comenzó a actuar con el papel de Lily Watson en la serie ‘All Saints’ en 2004.

Desde entonces se mantuvo activa en la industria y llegó a Hollywood con la serie ‘In Treatment’ en 2008, pero al buscar cumplir su sueño se mudó a Los Ángeles y pasaba mucho tiempo saltando de hogar en hogar.

Su gran oportunidad llegó cuando cumplió 18 años y ya sin la necesidad de que su madre la acompañara o decidiera por ella, fue escogida para protagonizar ‘Alice in Wonderland’ de Tim Burton.

Sin embargo, la joven actriz se encontraba estudiando y tuvo que elegir entre quedarse en la escuela o aceptar el papel de Alice. Al final aceptó y para cuando cumplió 21 años y se estrenó la película se volvió una estrella.



De ahí pasó a actuar en éxitos como ‘The Kids Are All Right’ (2010), ‘Jane Eyre’ (2011), ‘Stoker’ (2013), ‘Maps to the Stars’ (2014), ‘Madame Bovary’ (2014) y la secuela ‘Alice Through the Looking Glass’ (2016).

También apareció en ‘Crimson Peak’ de 2015, una de las grandes películas de Guillermo del Toro, donde compartió elenco con Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Charlie Hunnam y Jim Beaver





¿Por qué Mia Wasikowska de ‘Alice in Wonderland’ dejó Hollywood?

En una entrevista para IndiWire en marzo de 2023, Mia confesó que el trabajo, la vida en constante movimiento, la lejanía de sus amigos y estar siempre en un hogar por pocos meses, la agotaron y por salud mental decidió dejar Hollywood.

“No me gustaba del todo el estilo de vida de moverse de un lado a otro. Me sentí realmente desconectada de cualquier comunidad más grande. Estaba trabajando desde que tenía 17 años, bueno como 15, pero realmente trabajé mucho desde los 17. Pasé de 10 a 15 años, en una ciudad nueva, país nuevo, cada tres meses, y es como empezar en la escuela de nuevo cada pocos meses. Especialmente cuando eres más joven, cuando no tienes esa base, lo encontré realmente difícil”.



Así Mia se alejó de los reflectores y se mudó a Sídney para enfocarse en películas independientes, el teatro y llevar una vida más tranquila, lejos de la dinámica que describió como estar en una máquina para correr.



Al hablar sobre su vida con ‘The Sydney Morning Herald’ en diciembre de 2022, la actriz reveló por qué ha aceptado cada vez menos papeles en películas y confesó que a sus 33 años sus intereses han cambiado.

“Creo que tengo menos paciencia con las partes de la industria que no me gustan. No me importa demasiado ser llevada a una imagen que me dará trabajo. Se siente muy represivo, ¿sabes a lo que me refiero? Hasta cierto punto, tienes que estar dispuesta a jugar ese juego un poco, tienes que aceptarlo, y siento que lo he hecho y que la recompensa no vale la pena”.



Aunque admitió que muchos casos la paga es buena y vale la pena, ahora no siente que eso la satisfaga y si no siente que un papel se le acomoda como individuo y la llena, prefiere rechazarlo.

Uno de estos papeles fue el que hizo como Penelope en ‘Damsel’ de 2018, donde compartió protagonismo con Robert Pattinson, el cual fue reconocido en varios festivales de cine en Europa.



Su última película fue ‘Blueback’ en este 2023 con Robert Connolly y Eric Bana, y aunque no piensa en retirarse de la industria, Mia comentó que tiene el objetivo de tomar todo lo que ha aprendido y convertirse en directora.

“Probablemente todavía haga algunos trabajos de actuación. Ya no me siento particularmente ambiciosa con actuar. Siento que toda mi ambición se agotó”.



Para Mia ya no hay nada que la haga volver a ese estilo de vida caótico de pasar de remolque a remolque en los sets. Incluso dijo que para ella la vida ideal sería el poder entrar y salir de Hollywood con películas cada cierto tiempo.

