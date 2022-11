5 películas de Guillermo del Toro que puedes ver en Netflix: de ‘Pinocchio’ a 'Hellboy II’

Uno de los directores mexicanos que ha triunfado en Hollywood es Guillermo del Toro, quien saltó a la fama por la serie ‘La hora marcada’, en la cual dirigió episodios como ‘De ogros’ y ‘Con todo para llevar’. Entre las películas en las que el cineasta ha trabajado, algunas están disponibles en la plataforma de Netflix. Sigue leyendo para conocer cuáles son.





‘Crimson Peak’, película de Guillermo del Toro en Netflix

También conocida por su título en español ‘La cumbre escarlata’, la cinta dirigida por Del Toro se estrenó en septiembre de 2015 y contó con la actuación protagónica de Mia Wasikowska, Jessica Chastain y Tom Hiddleston.





La trama, que mezcla terror y suspenso, narra la historia de Edith, una joven con la capacidad de hablar con los muertos. Después de casarse con Sir Thomas y mudarse a una mansión en ruinas con él, las cosas se tornan extrañas y ella empieza a descubrir oscuros secretos.



‘Hellboy II: The Golden Army’, película de Guillermo del Toro en Netflix

Otro de los filmes que contó con la dirección del mexicano Guillermo del Toro es ‘Hellboy: el ejército dorado’ (por su título en español). La producción trata sobre una de las aventuras del superhéroe rojo: detener a un ejército malvado de destruir la humanidad.





Además del trabajo de Guillermo, la película tuvo la actuación de celebridades como Ron Perlman, Selma Blair, Luke Goss y Doug Jones, quien se transformó en Abe Sapien, el hombre anfibio que ayuda a Hellboy en sus misiones.



‘Trollhunters: Rise Of The Titans’, película de Guillermo del Toro en Netflix

Creada por Del Toro y estrenada en 2021, la película, que contó con las interpretaciones de Emile Hirsch y Lexi Medrano, tuvo una calificación aprobatoria de 88 por ciento en Rotten Tomatoes.

En el filme, los guardianes de Arcadia unen sus fuerzas para derrotar a un extraño enemigo que pone su mundo en peligro. Trolls, seres fantásticos y aventura son algunos de los detalles que se ven en la producción.

‘The Orphanage’, película de Guillermo del Toro en Netflix

A lo largo de la cinta se aborda el caso de Laura, una mujer que convence a su esposo de comprar el orfanato en el que se crió para convertirlo en un hogar para niños. Aunque todo parece marchar bien, su hijo Simón desaparece y tiene que hacer todo lo posible para encontrarlo.

En el caso de la película de terror ‘El orfanato’ (por su nombre en español), Guillermo del Toro formó parte del equipo de producción, esto gracias a la petición que le hizo al director Juan Antonio Bayona.

“A Guillermo le extrañó mucho que estuviera preparando una película de terror porque no me asociaba para nada con el terror. Nos vimos en Sitges y me dijo ‘Yo quiero formar parte de esa película'”, contó Bayona en una charla con Fotogramas en 2021.

‘Guillermo del Toro's Pinocchio’, película en Netflix

En la cinta animada el cineasta reinventó el cuento de Carlo Collodi, 'Pinocchio', en el que un niño de madera creado por Geppetto cobra vida de forma mágica. El musical, que mostrará la historia de este pequeño, es una gran opción si eres fan del personaje.

‘Pinocchio’ estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del 9 de diciembre de 2022.

Cuéntanos, ¿estás listo para un maratón con películas de Guillermo del Toro? ¿Cuál de estas entregas es tu favorita?