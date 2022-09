'Alice in Wonderland' tiene una perturbadora escena y TikTok la revivió: las ostras bebés

Las películas de Disney tienen escenas que nos traumaron de niños, pero sobrevivimos. Algunos usuarios de TikTok coinciden en que la cinta 'Alice in Wonderland' incluye una secuencia un tanto aterradora.

El filme de Walt Disney Pictures se estrenó en 1951 y retoma pasajes de los libros ‘Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas’ y ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí’, que fueron escritos por Lewis Carroll. Si bien está dirigida al público infantil, cuenta con varios elementos fantásticos que se prestan a diversas interpretaciones.

Usuarios de TikTok reviven la escena de las ostras bebés de ‘Alice in Wonderland'

Los internautas han señalado a través de videos de TikTok que el segmento de la morsa y el carpintero los dejó traumados, debido a la manera en la engañan a las pequeñas ostras para comérselas.



En la sección de comentarios de algunos videos, los usuarios mencionaron que el clásico de Disney siempre les dejaba una sensación rara cuando lo veían.

“A mí me daba miedo el gato. Se me hacía perturbador con esa sonrisota y eso que amo a los felinos”, “Me aterraba la parte en la que Alicia se encuentra con los gemelos en el bosque y ellos le cuentan la historia de las ostras”, “Todos traumados. Yo sabía que eso se come y pensé que le dio hambre y se alimentó”.



Otros internautas compartieron su teoría de que esa escena tiene un significado oculto:

“Daba un claro mensaje del tráfico de niños y aun así me hace feliz”, “Creo que trata de hacerle caso a los padres porque la mamá les dijo que no fueran”, “Esa escena es para enseñarle a los niños que no confíen en los extraños”.



Estos personajes aparecieron por primera vez en la novela ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí’, donde los gemelos Tararí y Tarará le recitan un poema a la joven.

En la poesía no se menciona la presencia de la mamá ostra como ocurre en la película animada, sin embargo, hay un molusco que le advierte a los bebés que no deben acompañar a la morsa y al carpintero.



Al igual que en el filme, la morsa y el carpintero las engañan para comérselas, por lo que se revela el verdadero motivo por el que las invitaron a realizar un paseo por la orilla del mar.