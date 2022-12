El infarto de Antonio Banderas inspiró la película ‘Puss In Boots: The Last Wish’: la historia

Después de compartir pantalla en ‘Desesperado’ de 1995, Antonio Banderas y Salma Hayek han mostrado su química en varias producciones como ‘Spy Kids 3D: Game Over’ y la reciente ‘Puss In Boots: The Last Wish’ de 2022.

En la secuela del spinoff surgido de las películas de 'Shrek', El Gato con Botas se ve obligado a dejar su vida aventurada luego de perder ocho de sus nueve vidas, aunque aún hay una última esperanza de recobrar sus vidas perdidas.

Con la ayuda de Kitty Softpaws (Salma Hayek Pinault), el héroe felino y su rival/amante se embarcan en una aventura para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y pedirle que restaure las vidas perdidas del valiente gato.

Pero, el mensaje en ‘Puss In Boots: The Last Wish’ la hace de las películas animadas que vale la pena ver incluso para los adultos. Esto porque el filme tomó inspiración de una experiencia casi trágica de Antonio Banderas para su trama.





Antonio Banderas y Salma Hayek también actúan en 'Frida'.

El infarto de Antonio Banderas inspiró ‘Puss In Boots: The Last Wish’

Luego de que Antonio Banderas sufriera un ataque cardíaco en 2017, su perspectiva de la vida cambió totalmente.

El actor español le confesó a Page Six el 17 de diciembre de 2022 que el infartó le ayudó a priorizar las cosas en su vida que realmente significan algo y a darle valor al tiempo que tiene en este mundo.

“Me di cuenta de que (el infarto) probablemente fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, por las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenía sentido. Pensé ‘por qué estoy tan preocupado por eso si voy a morir”.



La experiencia ayudó a Banderas a darle mayor importancia a las cosas que en verdad se lo merecen, como su hija Stella, su familia, sus amigos y su vocación como actor.

Si la experiencia y nueva perspectiva ante la muerte que Antonio Banderas tiene se parece a lo que El Gato con Botas experimenta en ‘Puss In Boots: The Last Wish’, no se trata de una coincidencia.

El actor de hoy 62 años le dijo a Yahoo Entertainment el 20 de diciembre que la secuela de la película animada de 2011 tardó más de diez años en realizarse, en parte por el infarto que sufrió en 2017.



Así, la historia de la película se centra en cómo el héroe gatuno en su obsesión por evitar la muerte no disfruta de su vida y en su viaje debe darse cuenta de lo que en verdad es importante.

“Es muy arriesgado, en realidad, que una película para los más jóvenes refleje estos temas abiertamente, y lo hace de una manera muy elegante y también con mucho cuidado. Creo que es una propuesta hermosa porque está hecha maravillosamente”, dijo Banderas.



La película ‘Puss In Boots: The Last Wish’ dirigida por Joel Crawford se estrenó en cines el 22 de diciembre de 2022 y se espera que esta animación de DreamWorks llegue a Netflix hasta el 1 de julio de 2023.