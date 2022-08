Salma Hayek lloró al grabar una difícil escena con Antonio Banderas: "le tenía miedo"

En Hollywood muchas famosas han hecho desnudos en sus películas y en el caso de Salma Hayek, Harvey Weinstein la amenazó con no estrenar ‘Frida’ si no realizaba una escena sin ropa, aunque esta no fue la única mala experiencia de este tipo para la actriz veracruzana.

En 1995 Salma empezaba su carrera en Hollywood y apareció en la película ‘Desperado’ (‘Pistolero’ en español) del director Robert Rodríguez, junto con Antonio Banderas como el protagonista.

En esta película la actriz mexicana interpretó a Carolina, una dueña de un café que se ve envuelta en la misión de venganza de “El Mariachi” (Antonio Banderas) contra Bucho, el narcotraficante que mató a su amante.

Pero en esta secuela de la película ‘El Mariachi’ de Robert Rodríguez, Salma Hayek pasó una de las experiencias más traumáticas de su carrera al tener que grabar una escena íntima con Banderas.





Salma Hayek también actuó en la película ‘Ciudad del Silencio’, que puedes ver gratis en ViX.

Salma Hayek lloró por una escena de sexo en 'Desperado' con Antonio Banderas



Como la química de ambos actores fue muy buena en el set de grabación de ‘Desperado’, el estudio solicitó aumentar su interacción en el guion para mostrar aún más la conexión y relación de sus personajes.

Así fue como se agregó una escena de sexo entre ellos, pero al ser una inclusión de último minuto, Hayek no se sentía preparada para hacerla, además de que estaba intimidada por tener que realizarla con una estrella como Antonio Banderas.

En febrero del 2021 confesó en el podcast ‘Armchair Expert’ que esta experiencia fue muy traumática y la pasó realmente mal al tener que hacer su primera gran escena íntima en Hollywood.

Aunque especificó que nunca fue presionada por el director ni su coestrella, dijo que estaba muy asustada y no podía contener su llanto.

“La esposa de Robert Rodríguez en ese tiempo (Elizabeth Avellan), se convirtió en mi mejor amiga, ella era la productora. Robert podía hacer todo en un set, el sonido, operar la cámara y él era como mi hermano, así que cerraron el set y sólo estábamos Robert, Elizabeth, Antonio y yo, eso fue lindo, excepto que yo nunca había hecho algo así. Entonces, cuando íbamos a empezar a grabar comencé a llorar”.

Salma Hayek se sintió intimidada por Antonio Banderas: “la pasé muy mal”

La veracruzana, que pasó a protagonizar películas como ‘Bandidas’, ‘Eternals’ y ‘Everly’ (la cual puedes ver gratis en ViX), reveló que se sintió intimidada al compartir la escena con una estrella del tamaño de Antonio Banderas.

“La pasé muy mal haciéndola. Una de las cosas de las que tenía miedo era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero y muy amable conmigo, todavía somos buenos amigos, pero era muy libre. Me asustaba que para él fuera como si nada. Empecé a llorar y me dijo: ‘Dios mío, me estás haciendo sentir terrible’. Y estaba tan avergonzada que no podía parar de llorar”.



Como lo comentó Salma Hayek, ambos actores se hicieron grandes amigos y volvieron a compartir pantalla en varias películas como ‘El Mexicano’, ‘Spy Kids 3D: Game Over’ y ‘Frida’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).