‘Perdidos en el Amazonas’: la historia real de 3 niños y un bebé que sobrevivieron solos en la selva

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

En 2023, una noticia conmocionó al mundo entero: tres niños y un bebé de fueron encontrados en el Amazonas colombiano, donde habían logrado sobrevivir completamente solos por 40 días.

Lesly, de 13 años, Soleiny, de 9 años, Tien, de 4 años, y Cristin, de apenas 11 meses, habían abordado, junto con su madre, una avioneta el 1 de mayo. Sin embargo, esta se desplomó en un trágico accidente en medio de la selva de Guaviare.

PUBLICIDAD

Los infantes fueron los únicos sobrevivientes de la caída y, además, lograron mantenerse con vida hasta que un grupo especializado en esos caminos y las autoridades colombianas dieron con ellos. El operativo se llamó Operación Esperanza, nombre al que le hicieron honor luego de que, en los últimos días con posibilidades de encontrarlos con vida, los localizaron.

‘Perdidos en el Amazonas’: el documental que retrata la historia real de 4 niños que sobrevivieron solos en la selva colombiana

Un año después de Operación Esperanza, los sucesos se retratan en ‘Perdidos en el Amazonas’, un documental de MAX que mantiene a la audiencia al filo del asiento.

El largometraje retrata, día por día, los hechos desde el 15 de mayo de 2023, cuando los rescatistas encontraron la aeronave accidentada y algunos cuerpos sin vida, hasta el 9 de junio de 2023, cuando localizan a los niños.

‘Perdidos en el Amazonas’ Imagen MAX



La producción presenta imágenes inéditas de estos momentos, fotos y videos que el equipo de rescate tomó a lo largo del operativo. La única edición que se hizo a ese archivo fue mostrarlo en blanco y negro.

De igual manera, cuenta con entrevistas a los involucrados en la hazaña y familiares de los llamados ‘Niños de la Selva’ o ‘Niños Milagro’.

Así, se logra un relato detallado de cómo se llevó a cabo el rescate.

Documental 'Perdidos en el Amazonas'. Imagen MAX

¿Dónde ver ‘Perdidos en el Amazonas’?

El documental está disponible en la plataforma de streaming MAX. Tiene un duración de 1 hora y es apta para público de más de 13 años.

Documental 'Perdidos en el Amazonas'. Imagen MAX

¿Qué pasó con los cuatro niños perdidos en el Amazonas?

Tras 40 días solos en la selva amazónica, Lesly, Soleiny, Tien, y Cristin, fueron rescatados y las autoridades colombianas les hicieron los estudios médicos pertinentes.

PUBLICIDAD

Los pequeños quedaron al cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia, que el pasado 9 de junio informó en un comunicado que “los hermanos no se han separado en ningún momento. (...) Cursan sus estudios y disfrutan de la vida que deben tener los niños y las niñas a esa edad”.

Uno de los niños perdidos en el Amazonas por 40 días. Imagen Getty Images