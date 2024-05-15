'El guardián de las monarcas': La trágica historia de Homero Gómez y su lucha por las mariposas

Video 'El guardián de las monarcas': La trágica historia Homero Gómez ya tiene su propio documental en Netflix

La mariposa monarca es una de las especies que migra desde el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá hasta México, donde pasa el invierno tras volar alrededor de 4,800 kilómetros. Su preservación ha sido de vital importancia, ya que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró a esta especie en peligro de extinción. Uno de los principales defensores de esta mariposa fue Homero Gómez, pero ¿quién fue exactamente?

Homero Gómez, el activista que protegió a las mariposas monarca en Michoacán

El pasado 9 de mayo, Netflix estrenó el documental 'El guardián de las monarcas', que narra las acciones de este hombre, un reconocido activista que dedicó la mitad de su vida a proteger el Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, México.

Gómez González trabajaba en la reserva natural ubicada en el Ejido El Rosario, donde las mariposas monarca se refugian durante su hibernación desde hace décadas. Su misión no solo abarcaba la conservación de esta especie, sino también la denuncia de la tala ilegal de árboles, que son vitales para la supervivencia de las mariposas, y la lucha contra el accionar de los carteles de droga en la zona, que han crecido con los años.

Imagen Netflix



A través de los medios de comunicación, visibilizó la amenaza que representaban estos intereses privados y criminales para el hábitat de las mariposas, lo que hizo que su nombre resonara en todo México. Además, se dedicó a educar a la población sobre la importancia de este insecto para el planeta y el ecosistema.

De manera abierta, expresó en diversas ocasiones que su lucha le había hecho ganar enemigos, puesto que en el pasado sfue "levantado", es decir, secuestrado por grupos delictivos, y acosado ilegalmente.

Homero Gómez fue encontrado sin vida en el año 2020, ¿qué le pasó?

En enero de 2020, Homero Gómez desapareció. Su familia denunció su ausencia y, mientras la búsqueda estaba en marcha, recibieron llamadas anónimas exigiendo un rescate por su liberación, lo cual fue confirmado por Rebeca Valeria González, esposa de Gómez, en el documental de Netflix.

Imagen Getty Images



Después de que se emitiera orden de búsqueda y diversas personas locales se organizaron para encontrarlo con vida, trágicamente, a las dos semanas de su desaparición, se declaró su muerte tras encontrar su cuerpo dentro de un pozo. La Fiscalía del estado de Michoacán determinó que falleció debido a "asfixia por sumersión".

A pesar de las conclusiones de las autoridades el documental las pone en duda, debido a que existieron circunstancias sospechosas en torno ala investigación y las mismas condiciones del hallazago de su cuerpo, hicieron creer que el crimen organizado estaba detrás de este acto.

Cabe aclarar que a poco más de 4 años de su fallecimiento el caso sigue sin ser aclarado y se desconoce quiénes fueron los verdaderos responsables de su muerte.

El film 'El guardían de las monarcas' no solo rinde homenaje al activismo de Gómez González, sino que también arroja luz sobre la crisis medioambiental actual. Revela cómo intereses privados y criminales se benefician de la explotación de recursos naturales, dificultando la labor de activistas y defensores.

Imagen Netflix y Getty Images