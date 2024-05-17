'El guardián de las monarcas': Karina Alvarado rompe el silencio tras ser comparada con Karla Panini

Video ‘El guardían de las monarcas’: ¿Quién es Karina Alvarado y por qué le tiran ‘hate’ como a Karla Panini?

Netflix sigue dando de qué hablar con sus estrenos, ya sea por su contenido de entretenimiento o para hacer conciencia social sobre algún acontecimiento.

El pasado 9 de mayo se estrenó en la plataforma de streaming el documental ‘El guardián de las monarcas’, que aborda la desaparición y muerte de Homero Gómez González. Él fue un reconocido activista mexicano, quien dedicó su vida a proteger el santuario de la mariposa monarca en Michoacán, hasta que fue encontrado sin vida en enero de 2020.

‘El guardián de las monarcas’: el legado de Homero Gómez González

El documental, que tiene una duración de 91 minutos, comparte el trabajo que realizó Homero Gómez para preservar los bosques donde llegaban las mariposas monarca tras emigrar desde Canadá, que se han visto afectados por los intereses privados y los criminales que amenazan con destruir su hábitat.

Homero Gómez, defensor de la Mariposa Monarca Imagen Facebook @homero.gomezgonzalez



A través de diversas entrevistas conocemos lo que ocurrió en el caso de Homero Gómez de la voz de sus familiares, amigos y hasta de algunos de los políticos que estuvieron a su lado el día que desapareció, mostrando fotografías de Elizabeth Guzmán, Jorge Arroyo, Octavio Ocampo y Karina Alvarado, quienes eran funcionarios públicos.

Elizabeth Guzmán compartió que Karina Alvarado se llevó el teléfono y el iPad de Homero, que supuestamente él olvidó en una de las mesas durante su último encuentro tras una carrera de caballos, y se los dio a su fotógrafo Jorge Arroyo, quien fue asesinado al poco tiempo de la desaparición del activista. Durante la entrevista, la política asegura que Karina metió un amparo y al final del documental se revela que no quiso dar una entrevista, lo cual desencadenó una serie de acusaciones contra ella.

Karina Alvarado rompe el silencio tras estreno del documental sobre la muerte de Homero Gómez

Tras las declaraciones de Elizabeth Guzmán, de inmediato comenzó un ataque virtual contra Karina Alvarado, quien tuvo que restringir los comentarios de sus redes sociales.

Tras una semana de constantes mensajes de odio, Karina publicó un video en su cuenta de TikTok y Facebook para aclarar varios puntos que se mencionan en la producción de Netflix, señalando que hay varias imprecisiones en cuanto a la información que se proporcionó sobre ella.

“Yo tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él cuando estuve a cargo de la delegación de turismo en el oriente. Yo visitaba mucho el santuario, principalmente por el tema de la promoción y la difusión durante la temporada de la mariposa monarca. Homero fue mi amigo, nos llevábamos muy bien, había respeto y siempre que iba convivíamos y comíamos”, explicó Karina.



Karina explicó que no participó en el documental porque se comunicaron con ella a través de redes sociales y el acercamiento “no fue claro”, por lo que declinó aparecer en dicho proyecto.

En cuanto al tema del amparo, la regidora compartió que esto nunca ocurrió, desmintió haber tomado las cosas de Homero, asegurando que fue otro de sus compañeros llamado Jorge quien se las llevó, y negó que él fuera su fotógrafo o asistente, pero sí confirmó que “desapareció” por motivos ajenos a Homero.

“Yo participé y colaboré con la ley, yo rendí mi declaración en la Fiscalía, como se debe hacer cuando sucede algo de este tipo; revisaron mi celular y se concluyó que yo no tuve nada que ver en ese suceso”, indicó.

Tras el estreno del documental 'El guardián de las monarcas', Karina Alvarado restringió los comentarios en sus redes sociales Imagen Instagram @karynalvarado



Al hablar de todos los mensajes y comentarios que ha recibido en los últimos días, Karina cambia su tono de voz y asegura que le han llegado amenazas de muerte.

"He sufrido un ataque tremendo en redes sociales, han llenado mi Facebook de comentarios muy agresivos… por eso estoy aquí dando mi posicionamiento. Me mandan mensajes de ‘te vas a morir’, se están metiendo con mis amigos, con mi familia, me están amedrentando, son mensajes muy fuertes”.