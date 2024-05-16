Netflix

'El guardián de las monarcas': ¿Quién es Karina Alvarado y por qué se ganó el odio del Internet?

Los internautas tienen a una nueva figura pública para detestar, luego de ver en Netflix el documental 'El guardián de las monarcas', que habla sobre el ambientalista mexicano Homero Gómez. La regidora Karina Alvarado es el blanco de ese odio debido a su estrecha relación con este caso conmovedor caso.

Tania Caballero.
El documental 'El guardián de las monarcas' se estrenó en Netflix el pasado 9 de mayo en Netflix y poco a poco se posicionada como uno de los contenidos más vistos.

La producción gira en torno A Homero Gómez, un ambientalista mexicano defensor de los bosques y de la mariposa monarca, quien luchó incansablemente contra la tala ilegal y los grupos del crimen organizado que utilizaban los montes de Michoacán para instalar narcolaboratorios de metanfetamina. Desafortunadamente, Gómez murió en 2020 y hasta ahora su caso no ha recibido justicia.

¿Quién es Karina Alvarado y por qué es importante en 'El guardián de las monarcas?

En el documental de Netflix se sugiere que Karina Alvarado, actual regidora de Ocampo, Michoacán, podría estar relacionada con la muerte de Homero. La última vez que lo vieron con vida fue en una carrera de caballos en Ocampo, donde estaba acompañado por Karina y su esposo, el diputado Octavio Ocampo.

Además, tras el hallazgo del cuerpo del ambientalista, encontraron su celular y tablet con un acompañante de la regidora.

Estas circunstancias han llevado a la opinión pública a señalar directamente a Karina Alvarado como cómplice en la muerte de Homero Gómez. Sin embargo, es importante recordar que la versión oficial de la Fiscalía de Michoacán indica que Homero falleció por ahogamiento, mientras que sus familiares creen que pudo haber sido asesinado.

En TikTok incluso circula un video con más de 4.5 millones de reproducciones que asegura que ahora los internautas odian más a Alvarado que a Karla Panini.

Por este y otros mensajes de odio en redes sociales, la regidora aseguró que hará llegar una carta a la plataforma de streaming para hacerle saber que responsabiliza al productor Eduardo Díaz, la producción y al mismo Netflix de cualquier cosa que pudiera ocurrirle.

Por otro lado, Alvarado publicó un comunicado en Facebook con su postura ante lo dicho en el documental, negando haber interpuesto un amparo para no presentarse a declarar en la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras acusaciones de las que ha sido objeto. Sin embargo, a los dos días de la publicación, decidió borrarla.

¿Quién es Karina Alvarado?

Karina Alvarado Alcántar, con estudios en Mercadotecnia y una maestría en Administración Pública, es la actual regidora de Ocampo, Michoacán y ha desmentido que persiga otra candidatura públlica.

En el periodo 2018-2021, desempeñó el rol de regidora en el municipio de Zitácuaro. Actualmente, continúa en funciones en el mismo cargo y en el ayuntamiento de Michoacán para el periodo 2021-2024.

A pesar de las críticas en redes sociales, la verdad detrás de su relación con Homero Gómez sigue siendo objeto de debate y análisis

