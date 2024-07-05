Documentales

‘El hombre de los 1000 hijos’ tiene un canal de YouTube donde habla de sus donaciones: esto dice

El documental ‘El hombre de los 1000 hijos’ cuenta la historia de Jonathan Jacob Meijer, un hombre que ha donado esperma a tantas familias que no se sabe cuántos hijos tiene. En su canal de Youtube, él habla al respecto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Trillizos fueron separados al nacer para un experimento: su trágica historia está en Netflix

Entre los estrenos de Netflix de julio 2024, el documental ‘El hombre de los 1000 hijos’ está generando una intensa conversación. A lo largo de tres capítulos, presenta el testimonio de algunas familias afectadas por Jonathan Jacob Meijer, un holandés que por años se ha dedicado a donar semen, en clínicas reguladas y sitios web sin restricciones, para que mujeres solteras o parejas puedan cumplir su sueño de tener hijos.

Aunque él se negó a dar una entrevista a la producción, en algunas partes del documental se le puede ver hablando frente a la cámara. Esto, según se explica, se logró con los videos que el propio Jonathan subió a Youtube. A continuación, exploramos cómo es su canal en esta plataforma.

PUBLICIDAD

‘El hombre de los 1000 hijos’ habla de sus donaciones de esperma en un canal de Youtube

El canal de Jonathan Jacob Meijer está activo desde 2010 y, al día de hoy, cuenta con poco más de 700 videos publicados y alrededor de 8 mil suscriptores.

Si bien sus primeros videos estaban pensados para compartir su música (es músico), con los años también empezó a hacer videoblogs (diarios de sus viajes), consejos financieros y una plataforma para expresar sus opiniones sobre diversos temas.

Más sobre Documentales

‘El hombre de los 1000 hijos’: ¿Qué es el complejo de Luke y Leia que mencionan en el documental?
2 mins

‘El hombre de los 1000 hijos’: ¿Qué es el complejo de Luke y Leia que mencionan en el documental?

Cine y Series
¿‘El hombre de los 1000 hijos’ se hizo rico con sus donaciones? Reveló cuánto dinero ganó
2 mins

¿‘El hombre de los 1000 hijos’ se hizo rico con sus donaciones? Reveló cuánto dinero ganó

Cine y Series
‘Perdidos en el Amazonas’: la historia real de 3 niños y un bebé que sobrevivieron solos en la selva
2 mins

‘Perdidos en el Amazonas’: la historia real de 3 niños y un bebé que sobrevivieron solos en la selva

Cine y Series
'Bailar para el diablo': ¿La historia de la secta 7M es real y qué relación tiene con TikTok?
3 mins

'Bailar para el diablo': ¿La historia de la secta 7M es real y qué relación tiene con TikTok?

Cine y Series
'El guardián de las monarca': Hijo de Homero Gómez le dedica emotivas palabras tras el documental
3 mins

'El guardián de las monarca': Hijo de Homero Gómez le dedica emotivas palabras tras el documental

Cine y Series
'El guardián de las monarcas': Karina Alvarado rompe el silencio tras ser comparada con Karla Panini
3 mins

'El guardián de las monarcas': Karina Alvarado rompe el silencio tras ser comparada con Karla Panini

Cine y Series
'El guardián de las monarcas': ¿Quién es Karina Alvarado y por qué se ganó el odio del Internet?
2 mins

'El guardián de las monarcas': ¿Quién es Karina Alvarado y por qué se ganó el odio del Internet?

Cine y Series
'El guardián de las monarcas': La trágica historia de Homero Gómez y su lucha por las mariposas
3 mins

'El guardián de las monarcas': La trágica historia de Homero Gómez y su lucha por las mariposas

Cine y Series
Dan Schneider demanda a los productores de ‘Quiet on Set’: dice que destruyeron su legado
2 mins

Dan Schneider demanda a los productores de ‘Quiet on Set’: dice que destruyeron su legado

Cine y Series
‘El caso Asunta’: el documental con testimonios inéditos que tienes que ver si te atrapó la serie de Netflix
2 mins

‘El caso Asunta’: el documental con testimonios inéditos que tienes que ver si te atrapó la serie de Netflix

Cine y Series

Tras el estreno del documental ‘El hombre de los 1000 hijos’, llama la atención que en algunos 'posts' también habla de sus donaciones. En octubre de 2023, por ejemplo, compartió un clip titulado ‘50, 000 horas siendo un donador de esperma’, en que, como su título indica, afirma que ese es el tiempo que le ha dedicado a lo largo de 16 años.

Jonathan Jacob Meijer
Jonathan Jacob Meijer
Imagen Youtube


Según explicó, esas horas incluían tiempo de traslado entre países (en el documental se detalla que ha tenido hijos en varias partes del mundo).

En otra publicación de finales de junio, Jonathan Jacob Meijer afirma que no son mil los hijos que ha ayudado a concebir, sino 550, de 225 familias.

De igual manera, aborda aspectos como qué lo hace un “buen donador” de esperma, qué tan seguido ve a sus hijos y cuánto dinero puede ganar una persona que se dedica a lo mismo que él.

'El hombre de los 1000 hijos'
'El hombre de los 1000 hijos'
Imagen Netflix


En todos los casos, Meijer argumenta que sus donaciones de esperma son una especie de altruismo: cuenta que decidió hacerlo después de saber que un amigo de la universidad era infértil y no podría concebir hijos y que los sueños de las familias estaban al centro de sus acciones.

PUBLICIDAD

Jonathan Jacob Meijer se lanza contra el documental de Netflix ‘El hombre de los 1000 hijos’

Desde que se anunció la producción del documental, Jonathan Jacob Meijer ha usado su canal de Youtube para posicionarse en contra de la misma.

En varios videos, ‘El hombre de los 1000’ hijos ha expresado su descontento con la forma en que fue retratado en el documental. Entre otras cosas, ha señalado la producción de “engañosa”.

Además, asegura que planea demandar a Netflix.

'El hombre de los 1000 hijos'
'El hombre de los 1000 hijos'
Imagen Netflix


Cuéntanos en los comentarios qué piensas de los videos de Jonathan Jacob Meijer en Youtube.

Relacionados:
DocumentalesNetflixSeries de NetflixDonaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX