‘El hombre de los 1000 hijos’ tiene un canal de YouTube donde habla de sus donaciones: esto dice

Entre los estrenos de Netflix de julio 2024, el documental ‘El hombre de los 1000 hijos’ está generando una intensa conversación. A lo largo de tres capítulos, presenta el testimonio de algunas familias afectadas por Jonathan Jacob Meijer, un holandés que por años se ha dedicado a donar semen, en clínicas reguladas y sitios web sin restricciones, para que mujeres solteras o parejas puedan cumplir su sueño de tener hijos.

Aunque él se negó a dar una entrevista a la producción, en algunas partes del documental se le puede ver hablando frente a la cámara. Esto, según se explica, se logró con los videos que el propio Jonathan subió a Youtube. A continuación, exploramos cómo es su canal en esta plataforma.

‘El hombre de los 1000 hijos’ habla de sus donaciones de esperma en un canal de Youtube

El canal de Jonathan Jacob Meijer está activo desde 2010 y, al día de hoy, cuenta con poco más de 700 videos publicados y alrededor de 8 mil suscriptores.

Si bien sus primeros videos estaban pensados para compartir su música (es músico), con los años también empezó a hacer videoblogs (diarios de sus viajes), consejos financieros y una plataforma para expresar sus opiniones sobre diversos temas.

Tras el estreno del documental ‘El hombre de los 1000 hijos’, llama la atención que en algunos 'posts' también habla de sus donaciones. En octubre de 2023, por ejemplo, compartió un clip titulado ‘50, 000 horas siendo un donador de esperma’, en que, como su título indica, afirma que ese es el tiempo que le ha dedicado a lo largo de 16 años.

Según explicó, esas horas incluían tiempo de traslado entre países (en el documental se detalla que ha tenido hijos en varias partes del mundo).

En otra publicación de finales de junio, Jonathan Jacob Meijer afirma que no son mil los hijos que ha ayudado a concebir, sino 550, de 225 familias.

De igual manera, aborda aspectos como qué lo hace un “buen donador” de esperma, qué tan seguido ve a sus hijos y cuánto dinero puede ganar una persona que se dedica a lo mismo que él.

En todos los casos, Meijer argumenta que sus donaciones de esperma son una especie de altruismo: cuenta que decidió hacerlo después de saber que un amigo de la universidad era infértil y no podría concebir hijos y que los sueños de las familias estaban al centro de sus acciones.

Jonathan Jacob Meijer se lanza contra el documental de Netflix ‘El hombre de los 1000 hijos’

Desde que se anunció la producción del documental, Jonathan Jacob Meijer ha usado su canal de Youtube para posicionarse en contra de la misma.

En varios videos, ‘El hombre de los 1000’ hijos ha expresado su descontento con la forma en que fue retratado en el documental. Entre otras cosas, ha señalado la producción de “engañosa”.

Además, asegura que planea demandar a Netflix.

