'El guardián de las monarca': Hijo de Homero Gómez le dedica emotivas palabras tras el documental

Video 'El guardián de las monarcas': La trágica historia Homero Gómez ya tiene su propio documental en Netflix

El pasado 9 de mayo se estrenó en Netflix el documental ‘El guardián de las monarcas’, que aborda la desaparición y muerte de Homero Gómez González, un reconocido activista mexicano que dedicó su vida a proteger el santuario de la mariposa monarca en Michoacán, hasta que fue encontrado sin vida en enero de 2020.

‘El guardián de las monarca’, el documental que aborda el caso de Homero Gómez

El documental comienza con el trabajo que realizó Homero Gómez para preservar los bosques en Michoacán, donde llegan las mariposas monarca tras emigrar desde Canadá, que se han visto afectados por los intereses privados y los criminales que amenazan con destruir su hábitat y a la misma especie.

A través de Facebook, Homero Gómez compartía las actividades del santuario de la mariposa monarca en Michoacán, México Imagen Facebook @homero.gomezgonzalez



Mediante diversos testimonios de su familia, amigos, prensa, políticos y otras autoridades, se proporcionó información sobre su desaparición y su fallecimiento, alegando diversas inconsistencias en su caso y una causa de muerte que los dejó con muchas dudas.

Uno de las declaraciones que causó polémica en redes sociales fue la que dio la funcionaria Elizabeth Guzmán, quien estuvo junto a Homero momentos antes de su desaparición, relatando que Karina Alvarado se llevó el teléfono y el iPad del ambientalista, además de que se había amparado durante la investigación del caso.

En cuestión de días, Karina Alvarado comenzó a recibir mensajes de odio y críticas en sus redes sociales, bloqueando los comentarios y fue hasta el pasado 15 de mayo que rompió el silencio, deslindándoce por completo de cualquier sospecha de su participación en la desaparición y muerte de Homero Gómez.

Hijo de Homero Gómez dedica emotivo mensaje al final del documental ‘El guardián de las monarca’

Al final del documental, Homero Gómez Valencia, hijo del fallecido ambientalista, dedicó unas emotivas palabras a su padre, compartiendo que visita con frecuencia el santuario para poder sentirse cerca de él.

Homero Gómez Jr. tiene una fundación para seguir cuidando los bosques de Michoacán, México Imagen Instagram @homero_gova

“Yo creo que mi papá regresa con las mariposas, por eso es que me gusta ir ahí al santuario, meterme donde están las mariposas, me gusta ir solo. Siento como si estuviera con él, y juntos estuviéramos viendo todo ese paisaje, esperando a que le pegara el rayo del sol para ver cómo empezaban a revolotear las mariposas”, expresó.

Homer Gómez Jr. participó en el documental sobre su padre que está disponible en Netflix Imagen Facebook @homero.gomezgonzalez



Homero compartió que desconoce si será el próximo guardián de la mariposa monarca, especie que se encuentra en peligro de extinción.

“No sé si llegue a ser el nuevo guardián de las mariposas, pero si quiero seguir los pasos de mi papá. Porque eso es lo que me enseñó, y tengo ganas de seguir con todo esto, de no dejar su legado aquí, de seguir, que continúe creciendo cada vez más”.



A pesar de todo lo que ocurrió con su padre, Homero no tiene miedo de continuar con el cuidado de la mariposa monarca y de los bosques de Michoacán.

“Mi papá siempre me decía que si hacemos algo, que sea sin miedo, yo ya estoy decidido que quiero hacer esto”, finalizó.

Homero Gómez Jr. desea seguir los pasos de su padre Imagen Captura Netflix